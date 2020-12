Oblačno vreme bo vztrajalo do nedelje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in jutri bo večinoma prevladovalo oblačno vreme, ponekod se bo zadrževala tudi megla. Šele v nedeljo se bo od zahoda postopno jasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Danes bo večinoma oblačno in ponekod megleno, v južnih in zahodnih krajih lahko nastane kakšna manjša ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo oblačno, a večinoma suho vreme. Jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od -1 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo od zahoda postopno jasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Po nižinah v notranjosti bo dopoldne še oblačno ali megleno.

V ponedeljek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.