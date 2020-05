Običajnih valet letos ne bo

Kot je povedala šolska ministrica, je pri odločitvi, da se 18. maja v šolo vrnejo učenci prvih treh razredov osnovne šole ter zaključnega letnika srednjih šol, 25. maja pa še devetošolci, prevladal predvsem varnostni vidik. "To, kar je predlagano, je najbolj varen način. Vračajo se tisti, ki najbolj potrebujejo šolo," je dejala.

Devetošolci se po njenih besedah v šolo vračajo predvsem, da se na lep in prijazen način poslovijo od pomembnega poglavja v svojem življenju. Kljub temu pa valet "v običajnem pogledu" po besedah ministrice letos ne bo. "Verjamem pa, da boste našli način, da si naredite valeta žur na nek nov način, ki je dovoljen. Ne z večerjo, plesom in starši, ampak, da si boste naredili poseben dan. Verjamem, da vam bodo v šolah pomagali k temu, da si boste lahko organizirali zaključek, kot se spodobi," je po poročanju STA odgovorila na vprašanje učenke devetega razreda.

18. maja se bodo lahko v šole vrnili tudi učenci, ki imajo negativne ocene. Slednje bodo v šolo po besedah Kustečeve povabili učitelji, na povabilo pa se morajo odzvati: "To bo namreč priložnost, da svoje ocene popravijo in gredo v naslednji razred."

Kljub temu,da bodo razredi razdeljeni, pouk bo besedah ministrice ne bo deljen na dopoldanski in popoldanski. V vsakem oddelku bo po en učitelj, pouk bo potekal na običajen način, le v nekoliko drugačnih razmerah. Za otroke s posebnimi potrebami, ki ostajajo doma, pa bodo učitelji pripravili poseben program, je dejala.

Dejavnosti prestavljene v jesen

Dejavnosti, kot so kolesarski izpit ali šola v naravi, bodo letos prestavljene na jesen, ko naj bi bilo za njihovo izvedbo dovolj varno. Poletne organizirane počitniške dejavnosti pa bodo lahko potekale, če bo pri tem mogoče upoštevati vsa varnostna navodila. "Vlada v teh dneh sprejema odlok, ki bo to omogočal," je povedala Kustečeva.

Zoisove štipendije ostajajo, bodo pa po besedah ministrice za njihovo pridobitev spremenjeni pogoji, če bo to treba. Tisti, ki jih želijo prejeti, morajo namreč doseči določene rezultate na tekmovanjih, ki pa jih zaradi epidemije ni. Ministrstvo se zato v teh dneh po besedah ministrice sestaja z organizatorji tekmovanj v znanju in išče načine, da bi katera izmed njih še izpeljali. "Tam, kjer tekmovanja ne bodo izvedena, bomo morali kriterije oz. merila prilagoditi," je dejala.

Treningi bi lahko stekli po 18. maju

Mlade je v oddaji zanimalo tudi, ali so že dovoljeni športni treningi. Treningi, ki potekajo preko klubov, so po besedah Kustečeve že dovoljeni, za treninge, ki potekajo kot popoldanska aktivnost, pa na ministrstvu delajo vse, da bi stekli po 18. maju.

In kako naj bi potekala šola 1. septembra? "Želim si, da bi šola 1. septembra potekala tako, kot je bilo to do zdaj. Če pa bo kazalo, da bo položaj drugačen, bomo čez poletje skupaj z vso ekipo na ministrstvu, strokovnimi službami, ravnatelji in učitelji poiskali način, da bo najboljša za vse. Če se bo kaj zapletlo, bo moralo priti do kombinacije šolanja na daljavo in šolanja v razredu," je odgovorila ministrica.