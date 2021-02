Obetajo se nižje kazni za prometne prekrške #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kmalu bomo, kot vse kaže, dobili nove kazni za prometne prekrške. Po dolgih letih višanja glob nas tokrat za prehitro vožnjo čakajo občutno, tudi do pol nižje kazni, višje bodo le globe za uporabo mobilnih telefonov. Predlog, ki je na poti pred poslance, predvideva tudi zavijanje v desno pri rdeči luči. Če boste v naselju peljali od 20 do 30 kilometrov na uro več, kot je to dovoljeno, boste namesto 500 plačali le 250 evrov.