Občanka v Ljutomeru našla vrečko z bombo in naboji

Občanka je ljutomerske policiste v petek obvestila, da je na območju Ljutomera našla vrečko z granato in naboji. Bombna tehnika sta ročno bombo zavarovala za nadaljnjo preiskavo in jo prevzela v hrambo, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi s kaznivim dejanjem nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi.