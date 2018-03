"O odstopu zaradi Teš6 naj se Borut Pahor izreče sam" #intervju

Tako je predsednik vlade Miro Cerar v intervjuju za Siol.net komentiral razloge, zaradi katerih je pred tremi tedni odstopil s položaja predsednika vlade.

Na vprašanje, kdo so te stare sile, ki so po njegovem mnenju zrušile vlado, pa odgovarja: "Ko govorim o etabliranih strankah in v njih prisotnih starih silah, mislim predvsem na stranke, ki so bile ustanovljene daleč nazaj, Slovenijo pripeljale v krizo, vladale pa v obdobju številnih afer in nepravilnosti. To sta SDS in SD."

Pri tem je Cerar opozoril na afero šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš6), za katero je parlamentarna preiskovalna komisija kot najbolj politično odgovornega prepoznala aktualnega predsednika republike Boruta Pahorja.

Bi ta moral zaradi tega odstopiti? "Politiki na najvišji ravni se morajo o tem izrekati sami. Verjamem, da je naš predsednik sposoben sam presojati svojo odgovornost," je menil Cerar.

Z njim smo se pogovarjali tudi o:

tem, ali je bila njegova vlada resnično vlada izgubljenih priložnosti,

posledicah neizgona ruskih diplomatov na mednarodni položaj Slovenije v zgodbi o arbitraži,

primernosti njegovih izjav po odločitvi vrhovnega sodišča v zadevi drugi tir,

tem, zakaj kljub spornim plačilom Nove Ljubljanske banke (NLB) na Hrvaško ne bo predlagal razrešitve uprave,

o mogočem imenovanju predsednika nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga Damjana Beliča (velja za izbiro SMC) za člana uprave.

Ves pogovor bomo objavili jutri zjutraj.