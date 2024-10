Novogradnja Celje - Vojnik: si želite hkrati živeti v mestu in v neposredni bližini narave?

Predstavljamo vam še zadnje razpoložljive enote dvosobnih in trisobnih stanovanj v novem objektu v Vojniku pri Celju. Gre za stavbo na sončni legi, z udobnimi stanovanji in velikimi atriji / terasami / balkoni. Stanovanja so v treh etažah.

Leto izgradnje: 2024. Vseljivo takoj. Energetsko varčna stavba (energetski razdred B1), kar vam pri nekaterih bankah omogoča ugodnejše pogoje financiranja.

Objekt je že zgrajen in takoj vseljiv.

Foto: STAN nepremičnine

Sodobna arhitektura in energetska učinkovitost

Stanovanja odlikujejo funkcionalna arhitekturna zasnova, moderna notranjost in visokokakovostna izvedba. Investitor se je pri gradnji osredotočil na trajnostno gradnjo in energetsko učinkovitost z željo, da kupcem zagotovi varen, topel in ekonomičen dom.

Stanovanja so klimatizirana, opremljena s prezračevalnimi sistemi in trislojnimi okni, vgrajeni so materiali višjega cenovnega razreda. Z vgrajenimi toplotnimi črpalkami za ogrevanje in hlajenje so mesečni stroški izredno nizki.

Okna imajo odlično zvočno in toplotno izolacijo (koeficient toplotne prehodnosti okna Uw = 0,8 W/m2K), medtem ko osenčenost prostora regulirajo kvalitetne žaluzije tipa “Z” na električni pogon. Stanovanja so ogrevana s pomočjo toplotne črpalke, ki skupaj z moderno klimatsko napravo ustvari prijetno bivalno klimo v vseh letnih časih in poskrbi za nizke stroške ogrevanja in hlajenja.

Funkcionalen tloris stanovanj, atriji in velike zaprte terase, dvigala in parkirna mesta omogočajo tako starejšim, družinam in posameznikom udobno bivanje.

Pri parkirnih mestih je možnost vgradnje električnega polnilnega mesta.

Prednosti lokacije:

Vsa potrebna infrastruktura: lekarna, vrtec, šola, igrišča, zdravstveni dom, upravna enota, trgovski centri, gostinski lokali.

Številne možnosti za preživljanje prostega časa v naravi in za športne aktivnosti.

Bližina Celja (6,5 kilometra), do avtoceste je 3 kilometre, do Šmartinskega jezera pri Celju 3,5 kilometra.

Na spodnjih povezavah najdete opise različnih tlorisov prostih stanovanj, vključno z vzorčnim stanovanjem:

Trisobno stanovanje s prostornim atrijem

Atrijsko trisobno stanovanje

Trisobno stanovanje s teraso

Trisobno atrijsko stanovanje

Dvosobno stanovanje

Vse razpoložljive enote si lahko ogledate TUKAJ.

Če je vaš nakup nepremičnine v novogradnji Vojnik povezan s prodajo vaše nepremičnine, vam prav tako z veseljem pojasnimo optimalne možnosti za prodajo in nakup, ki bi ustrezale vašim željam, kot tudi odgovorimo na vsa vaša vprašanja, povezana s prodajo, nakupom, dedovanjem ali drugimi nepremičninskimi transakcijami (kot so dedovanje, darilne pogodbe, pogodbe o preužitku, ipd.)

Vabimo vas na dneve odprtih vrat:

Foto: STAN nepremičnine Kdaj : od 17. 10. 2024 do 19. 10. 2024

med 9. in 17. uro

Kje : Vojnik

Za vse informacije smo vam na voljo na tel. 041 999 033 ali e-naslov stan@stan.si .

Več o naši ponudbi in storitvah si lahko ogledate na: www.stan.si