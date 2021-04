Novi rektor ljubljanske univerze je Gregor Majdič

Novi rektor ljubljanske univerze za mandatno obdobje 2021–2025 je Gregor Majdič. V današnjem drugem krogu volitev je premagal tekmeca in dozdajšnjega rektorja Igorja Papiča. Majdič je prejel 54,9 odstotka veljavnih glasov, Papič pa 45,1 odstotka, so sporočili z univerze. Volitve so izvedli elektronsko na vseh 26 članicah in rektoratu hkrati.

Zaradi epidemioloških razmer so volitve izvedli elektronsko, z uporabo sistema SimplyVoting.

Volilno pravico je imelo 45.672 volivk in volivcev, svoj glas jih je oddalo 17 odstotkov. V skupini visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci jih je glasovalo 60,6 odstotka; 49,4 odstotka v skupini strokovno-administrativni in tehnični delavci ter 10,9 odstotka v skupini študenti.

Skupine imajo različne uteži pri seštevanju glasov, in sicer v razmerju 60/20/20.

Majdič, rojen 30. julija 1967 v Ljubljani, prihaja z veterinarske fakultete, kjer je kot redni profesor zaposlen od leta 2001, delno predava tudi na mariborski medicinski fakulteti, kjer se ukvarja z raziskavami v molekularni nevroendokrinologiji.

V rektorskem programu se zavzema za univerzo, ki bo ugledna in enakopravna skupnost vseh na ustanovi. Glede na slabe materialne pogoje na univerzi namerava poskrbeti za povečanje proračunskih sredstev za razvojne dejavnosti.

Majdič se je rodil leta 1967 v Ljubljani. Leta 1992 je diplomiral na ljubljanski veterinarski fakulteti, kjer je leta 1994 tudi magistriral. Od leta 1993 do leta 1996 je opravljal doktorat znanosti na Medicinski fakulteti Univerze v Edinburgu na Škotskem, kjer je leta 1996 tudi doktoriral. Od leta 1998 do leta 2001 je delal kot postdoktorand na Southwestern Medical School teksaške univerze v Dallasu. Od leta 2001 je zaposlen na veterinarski fakulteti, kjer vodi svojo raziskovalno skupino. Glavna tematika njegovih raziskav so razlike v možganih med spoloma, dolgotrajni vplivi stresa na možgane in zdravje ter morebitni vpliv hormonskih motilcev na zdravje.



Od leta 2008 pa je delno zaposlen tudi na mariborski medicinski fakulteti kot profesor za fiziologijo. Leta 2003 je gostoval na Univerzi Keio v Tokiu na Japonskem kot gostujoči profesor, prav tako leta 2003 pa so ga izvolili za stalnega gostujočega profesorja na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu. Objavil je več kot 80 člankov v revijah s faktorjem vpliva in več poglavij v tujih monografijah, njegovi članki pa so bili citirani več kot 1.800-krat.



Leta 2012 je s sodelavci ustanovil visokotehnološko podjetje Animacel, ki ponuja zdravljenje živali z matičnimi celicami in uspešno deluje v več evropskih državah. Poleg tega se ukvarja s številnimi drugimi dejavnostmi. Rad ima vse aktivnosti v naravi, kot so plezanje, turno smučanje, potapljanje, gorsko kolesarjenje in podobno, zelo rad potuje in je obiskal že več kot 70 držav po svetu. Je tudi navdušen amaterski kuhar in ne nazadnje pisatelj, saj je avtor treh leposlovnih knjig, mladinske poljudnoznanstvene knjige Skrivnost življenja ter dveh zgodovinskih romanov Gabrijelov pasijon in Beli saracen.