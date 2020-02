Nova žrtev pri podiranju dreves

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V gozdu nad naseljem Papeži v občini Osilnica se je pri podiranju drevesa dopoldne zgodila nesreča. Drevo je padlo na občana, ki je poškodbam podlegel na kraju dogodka, so navedli v centru za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje. Minulo sredo je v okolici Moravč življenje izgubil 28-letnik.

Posredovali so gasilci iz društva Osilnica in reševalci služba nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Kočevje, so navedli.

To je že druga žrtev pri podiranju dreves v tem tednu. V sredo je namreč v okolici Moravč v delovni nesreči življenje izgubil 28-letni moški.