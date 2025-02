NLB Klik najboljša mobilna in spletna banka v Sloveniji

Digitalna banka NLB Klik je bila v neodvisni raziskavi podjetja E-laborat, ki je analizirala vse banke v Sloveniji, prepoznana kot najboljša mobilna in spletna banka v Sloveniji. V kategoriji mobilnih bank je NLB izmed vseh bank prejela največ točk in se izkazala z naprednimi funkcionalnostmi ter odlično uporabniško izkušnjo. Podobno je bilo v kategoriji spletnih bank, kjer je NLB prepričljivo zasedla prvo mesto.

Foto: NLB d.d.

Digitalizacija in avtomatizacija sta dodobra spremenili naša življenja, bančništvo ni nobena izjema. Uporabniške navade strank so se v zadnjih letih korenito spremenile, razmah uporabe digitalnih bančnih storitev pa je še dodatno pospešila epidemija koronavirusa. Stranke želijo bančne storitve opraviti hitro, varno in preprosto, in to kadarkoli in kjerkoli, najsi bo sredi noči ali pa na potovanju v tujini.

Pričakovanj strank se dobro zavedajo v NLB, ki je v zadnjih letih veliko pozornosti posvetila digitalizaciji in izboljšanju uporabniške izkušnje. Pomemben korak je banka storila leta 2023, ko je predstavila novi NLB Klik – enotno digitalno banko, ki omogoča enako uporabniško izkušnjo tako na spletu kot na mobilnih napravah. Poleg večje preglednosti in preprostejše uporabe je prenovljeni Klik prinesel tudi številne dodatne funkcionalnosti, med katerimi so tudi pripomočki za boljši nadzor nad osebnimi financami.

Varnost je na prvem mestu

Pri razvoju digitalne banke NLB Klik je bila varnost vselej na prvem mestu. Z najsodobnejšimi varnostnimi elementi in tehnologijami namreč skrbijo, da je digitalno poslovanje varno ob vsakem kliku oziroma dotiku zaslona.

Nasveti, kako se lahko zaščitite pred spletnimi zlorabami, so dostopni tukaj.

V NLB Kliku tudi do osebnega kredita

Uporabniki digitalne banke NLB Klik lahko prek svojega mobilnega telefona preprosto preverijo stanje na računih ali razpoložljiva sredstva na karticah z odloženim plačilom, plačujejo račune in položnice, sklenejo Hitri kredit do 40 tisoč evrov v le nekaj minutah ali naročijo preostale bančne storitve – brez obiska poslovalnice. Digitalna banka Klik se neprestano posodablja in dopolnjuje z novimi funkcionalnostmi, danes pa med drugim omogoča:

sklenitev NLB Osebnega kredita,

spreminjanje limitov na kartici in osebnem računu,

sklenitev NLB Depozita,

odprtje NLB Varčevalnega računa,

naročanje kartic,

enostavno upravljanje različnih vrst plačil,

hitro komunikacijo z banko,

digitalno podpisovanje dokumentov,

avtomatsko kategorizacijo transakcij, s čimer lažje upravljate svoje osebne finance.

Za nasvet in pomoč so vselej na voljo prijazni svetovalci v NLB Kontaktnem centru

Po nasvet in pomoč se stranke lahko obrnejo na naše strokovnjake iz NLB Kontaktnega centra 24 ur vse dni v tednu, tudi ob koncih tedna in praznikih, prek telefona 01 477 2000 in videoklica. Prav prek videoklica lahko stranke opravijo tudi večino bančnih storitev, ne da bi za to morale obiskati poslovalnico. Na drugi strani zaslona jim namreč svetuje bančnik z imenom in obrazom, ki jim pomaga na enak način kot za bančnim okencem.

Spletna stran NLB razglašena za najboljšo bančno spletno stran v Sloveniji

NLB celotnemu spektru digitalne prisotnosti posveča veliko pozornost, tako je nedavno prenovila tudi spletno stran. Tudi prenovljena spletna stran NLB je bila v neodvisni raziskavi podjetja E-laborat prepoznana kot najboljša bančna spletna stran med vsemi bankami v Sloveniji.

Največja mreža bankomatov v državi Kljub pospešeni digitalizaciji pa je NLB strankam še vedno na voljo tudi prek klasičnih bančnih poti. Na območju celotne Slovenije ima NLB 531 bankomatov, kar je daleč najbolj razširjena mreža bankomatov med vsemi bankami v Sloveniji, po celotni Sloveniji pa je strankam na voljo tudi 68 poslovalnic NLB. Nemoteno bančno poslovanje ter osebni stik z bančnim uslužbencem v manjših krajih pa NLB omogoča tudi z rednimi obiski NLB Mobilne poslovalnice Bank&Go, edine tovrstne mobilne banke v Sloveniji.

Naročnik oglasnega sporočila je NLB D.D.