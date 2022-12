Nizozemcu več let zapora zaradi napada z nožem v Portorožu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri odmeri kazni je sodnica upoštevala, da je imelo kaznivo dejanje lažje posledice, po drugi strani pa tudi to, da je bil Boerkamp na Nizozemskem že obsojen zaradi nasilnih dejanj. Foto: STA

Koprsko okrožno sodišče je nizozemskega državljana Briana Boerkampa spoznalo za krivega poskusa uboja in ga obsodilo na štiri leta in pol zaporne kazni ter izgon, poročajo Primorske novice. Kot je ugotovilo, je lani v Portorožu z nožem zabodel moškega, s katerim se je sprl. Obsojeni je dejanje ves čas zanikal, sodba pa še ni pravnomočna.

Obtožnica je 28-letnega Briana Johannesa Anthonyja Boerkampa bremenila, da je 17. julija 2021 pred enim od gostinskih lokalov v Portorožu med prerivanjem izvlekel nož na preklop in najmanj dvakrat sunkovito zamahnil proti 32-letnemu moškemu. Povzročil mu je centimeter globoko rano pod ključnico in tri centimetre globoko vbodnino v ledvenem predelu hrbta.

Sodnica mu je prisodila štiri leta in pol zapora ter tri leta izgona iz države

Po mnenju sodnice Barbare Franca je glede na dele telesa, proti katerim je zamahoval, očitno, da je žrtvi poskusil odvzeti življenje. Prisodila mu je štiri leta in pol zapora ter tri leta izgona iz države. Podaljšala mu je pripor, oprostila pa ga je plačila sodnih stroškov in stroškov zagovornika, ki mu ga je sodišče dodelilo po uradni dolžnosti.

Pri odmeri kazni je sodnica upoštevala, da je imelo kaznivo dejanje lažje posledice, po drugi strani pa tudi to, da je bil Boerkamp na Nizozemskem že obsojen zaradi nasilnih dejanj. Izrekla mu je kazen pod predpisano spodnjo mejo, navajajo Primorske novice. Državna tožilka je sicer predlagala pet let in pet mesecev zaporne kazni.

Nizozemec dejanje ves čas zanikal

Boerkamp je očitano dejanje ves čas zanikal. Trdil je, da noža sploh ni imel pri sebi. Njegov zagovornik Aljoša Štampar Strojin je menil, da tožilstvu ni uspelo dokazati poskusa uboja, zato je predlagal oprostilno sodbo. Menil je, da bi mu lahko očitalo le povzročitev lahke telesne poškodbe, saj nož ni prodrl v telesno votlino in ni poškodoval nobenega vitalnega organa.