Nihalka na Veliko planino opravila prve testne vožnje

Po dveh mesecih neobratovanja nihalke na Veliki planini, ki so jo zaradi menjave nosilnih vrvi zaustavili v začetku decembra lani, iz družbe sporočajo, da so nosilne vrvi že zamenjali in opravili tudi prve testne vožnje. Pričetek obratovanja bodo najavili takoj, ko bodo dobili obratovalno dovoljenje.