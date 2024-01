Neznanci poškodovali tigrovski spomenik nad Trstom

Neznanci so v petek v gozdu Salcer pri vasi Padriče nad Trstom poškodovali spominsko obeležje organizacije TIGR, na katerem so med drugim narisali fašistični znak, t. i. fascio oz. butaro. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so danes obsodili vandalizem, pričakujejo izsleditev in ustrezno obravnavo storilcev.

Kot je v soboto sporočilo društvo TIGR Primorska, so neznanci uničili napise na spomeniku in pustili svoj podpis s fašističnim znakom. Menijo, da je to povezano tudi z dogodkom v Evropskem parlamentu, kjer je minuli torek potekala okrogla miza o nastanku in pomenu protifašističnih organizacij TIGR in BORBA.

V izjavi na svoji spletni strani so spomnili še, da ne gre za prvo poškodbo tega spomenika, ki je bil doslej poškodovan vsaj trikrat.

Zunanje ministrstvo obsoja vandalizem

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na omrežju X danes sporočilo, da ob ponovnem napadu in poškodovanju spominskega obeležja obžaluje in obsoja vandalizem. "Posebno skrb vzbuja dejstvo, da do zavržnega dejanja zoper spomin na začetnike protifašističnega upora prihaja v dneh, ko se svet z bolečino in dostojanstvom spominja žrtev nacističnih taborišč," so zapisali.

.@MZEZ_RS obžaluje in obsoja vandalizem spričo ponovnega napada in poškodovanja spominskega obeležja TIGR v gozdu Salcer pri vasi Padriče nad Trstom. Posebno skrb vzbuja dejstvo, da do zavržnega dejanja zoper spomin na začetnike protifašističnega upora prihaja v dneh, ko se svet… pic.twitter.com/IcMujWuVpT — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) January 28, 2024

Pričakujejo, da bodo pristojne italijanske oblasti naredile vse potrebne korake za izsleditev in ustrezno obravnavo storilcev tega dejanja. Ob tem pa so znova poudarili, da Slovenija v odnosih s sosednjo Italijo in vsemi sosedami ostaja zavezana kulturi spoštljivega spomina, krepitvi v prihodnost usmerjenega sodelovanja in sožitja med narodi na obmejnih območjih.