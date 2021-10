Nevzdržno stanje v ljubljanskem naselju: pločnika ni, večkilometrski zastoji so stalnica #video

V ljubljanskem naselju Sostro meščane že dlje časa muči neurejena Litijska cesta. To je njihova glavna prometnica, srečevanje na določenih odsekih pa je popolnoma nemogoče. Še večja težava je vključevanje iz obvoznice v lokalni promet, zastoji so tam zjutraj tudi štirikilometrski. Iz četrtne skupnosti s prstom kažejo na državo, ki bi po njihovem morala poskrbeti za obnovo Litijske ceste.

Razširitev Litijske ceste, ki je v Sostrem glavna prometna žila, je v načrtu že od časa Jugoslavije, pravi predsednik četrtne skupnosti Igor Koprivnikar: "Resnično, če se tukaj ne bo zgodilo nič, bom jaz kot predsednik pozval krajane, da zapremo Litijsko cesto. Bomo organizirali protest. To je nevzdržno."

Srečevanje na določenih odsekih je popolnoma nemogoče. "Največja težava je, ko se kaj zgodi na dolenjski avtocesti. Takrat stojimo v osemkilometrskih kolonah," je dodal.

Malo naprej proti obvoznici je težava tudi križišče v obliki črke ipsilon. "Tukaj je rešitev krožišče. Tako se vsa problematika rešuje v takih obremenjenih križiščih. Obvezno bi potrebovali dvopasovnico," je pojasnil.

Še ena težava pa je, da na poti do tu, dva kilometra po državni Litijski cesti, sploh nimajo pločnika. "Niti enostranskega pločnika. Seveda tudi ni prostora, da bi šel človek peš po cesti, tudi bankine ni," je še povedal Koprivnikar.

Gradnja kanalizacije na območju osnovne šole

Ima pa naselje Sostro trenutno še eno težavo, omenjajo krajani. In sicer pred osnovno šolo, kjer so se gradbena dela začela že pred poletjem. Tam namreč poteka gradnja kanalizacije. Kot je povedal krajan Ferdo Petelin, dela potekajo že šest mesecev. "Ni težava v tem, da je tukaj gradbišče, mi vemo, da se mora to narediti. Težava je v tem, da je promet odprt in smo v prahu."

"Vsi smo upali, da bodo dela končana julija in avgusta. Na veliko presenečenje pa se poleti praktično ni delalo, skoraj ni bilo delavcev. Enkrat je bilo zaprto z ene strani, drugič z druge, ampak da bi bilo narejeno karkoli mimo šole, ni bilo," je dejala ravnateljica OŠ Sostro Mojca Kirn.

Občina jim je obljubila, da bodo dela končana že pred začetkom šole. "Ko smo se septembra vrnili, sem dobila obvestilo od občine, da bo vse skupaj trajalo do konca septembra. Seveda smo na to pripravili otroke, sporočili pa smo tudi staršem. Starši so tako ali tako domačini, vidijo, kaj se dogaja. Včasih starši, ki v svojih avtomobilih stojijo v koloni, do šole potrebujejo več časa. Otroci zamujajo v šolo," je še povedala ravnateljica.