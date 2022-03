Neuradno: število okužb po zatišju spet narašča

V nedeljo so ob 751 PCR-testih in 4.673 hitrih antigenskih testih potrdili 656 okužb s koronavirusom, kar je bilo najmanj po 1. januarju in še manj kot dan pred tem, ko so v državi potrdili 901 okužbo. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 40.695 primerov aktivnih okužb oz. 2.970 manj kot dan prej.

Na navadnih oddelkih je bilo po podatkih vlade zaradi covid-19 včeraj hospitaliziranih 294 bolnikov, na intenzivnih pa 91. Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je bilo sicer 602, eden manj kot dan prej. Na navadnih oddelkih so bili 204 bolniki s covid-19, na intenzivnih pa 13.

Po podatkih vlade je v nedeljo umrlo še 15 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.