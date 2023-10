Neuradno: policija preiskuje nekdanjega člana SDH

Necenzurirano piše, da naj bi šlo za posel iz julija 2020, torej iz obdobja tretje vlade Janeza Janše, ko je SDH 49-odstotni delež države v družbi Meta Ingenium, 11-odstotni lastnici podjetja Bia Separations, za 2,5 milijona evrov prodal italijanskemu podjetju Meta Venture.

Podjetje Bia Separations, ki ga je ustanovil znani podjetnik Aleš Štrancar, največji lastnik portala Domovina.je, je novembra 2020, torej nekaj mesecev kasneje, prevzelo nemško podjetje Sartorius. Prevzem je bil vreden 360 milijonov evrov, od tega so Nemci 240 milijonov evrov plačali v gotovini, preostalo pa z delnicami družbe Sartorius Stedim Biotech. Potemtakem bi SDH, če ne bi pred tem prodal deleža za 2,5 milijona evrov, ob prevzemu moral prejeti najmanj 18 milijonov evrov, so preračunali na Necenzurirano.

Pri tem je, kot poroča Necenzurirano, ključno, da so na SDH poleti 2020, ko so prodali delež, očitno vedeli, da bo le nekaj mesecev pozneje sledil bogat prevzem. "SDH je bil v postopku prodaje Mete Ingeniumu seznanjen s postopkom prodaje družbe Bia Separations. Posredno naložbo v družbi Bia Separations je pogodbeno zavaroval s posebno klavzulo, ki omogoča pridobitev dodatne kupnine, če/ko bo prišlo do izstopa Mete Ventures iz lastništva družbe Bie Separations," so jeseni 2020 za časnik Finance pojasnili na SDH.