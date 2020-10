Nov rekord: skoraj dva tisoč novih okužb, umrlo še 19 bolnikov

Po podatkih spletne strani covid-19.sledilnik.org je v državi trenutno 13.023 aktivnih primerov okužbe. 14-dnevna pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih dveh tednih znaša 621 okužb. Do zdaj so pri nas skupaj potrdili 21.276 primerov okužbe, za boleznijo covid-19 pa je skupaj umrlo 235 ljudi, kažejo podatki sledilnika.

Največ novih okužb in največ smrtnih žrtev od začetka epidemije

1.963 novih okužb predstavlja najvišje število dnevno potrjenih novih okužb pri nas od začetka epidemije novega koronavirusa. Prejšnji rekord smo zabeležili v sredo, ko so pristojni potrdili 1.669 novih okužb. 19 smrtnih žrtev bolezni covid-19 predstavlja tudi največje število dnevno potrjenih smrti od začetka epidemije. 17 ljudi je umrlo v bolnišnicah, dva pa v domovih za starejše, poroča STA, ki se sklicuje na podatke ministrstva za zdravje.

19 smrtnih žrtev bolezni covid-19 predstavlja največje število dnevno potrjenih smrti od začetka epidemije. Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

Največ novih okužb so včeraj potrdili v Ljubljani, in sicer 177. Na drugem mestu so Domžale z 89 novimi primeri, na tretjem pa Kranj z 68 novimi okužbami. Sledijo Velenje z 58, Škofja Loka s 56, Maribor z 51, Celje s 43, Jesenice z 41, Koper z 38, Kamnik s 35, Žalec s 34 in Novo mesto z 31 novimi okužbami. Celoten seznam občin z novimi okužbami je dostopen tukaj.

Največ novih okužb so v petek potrdili v starostni skupini od 45 do 54 let, in sicer 368. 351 novih okužb so potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, 286 novih primerov okužbe pa v starostni skupini od 25 do 34 let. Celoten seznam je dostope na tej povezavi.