Nesreči na gorenjski avtocesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na gorenjski avtocesti so policisti obravnavali dve prometni nesreči. Ena se je ob 5.55 zgodila pred izvozom Brnik v smeri Ljubljane, druga pa ob 6.30 za tem izvozom. V obeh nesrečah gre po prvih podatkih za materialno škodo in oviran promet. Pred tem je bila avtocesta zaprta zaradi nesreče med Torovim in Vodicami na območju ljubljanske policijske uprave.

Policija poziva k prilagojeni hitrosti vožnje in ustrezni varnostni razdalji.

Skupaj kar tri nesreče na gorenjski avtocesti

Uprava RS za zaščito in reševanje je sporočila, da je ob 4.10 na avtocesti Kranj–Ljubljana, okoli 1 km pred izvozom Vodice, kombinirano vozilo s prikolico, na kateri je bilo osebno vozilo, trčilo v odbojno ograjo in obstalo na voznem in prehitevalnem pasu. V prikolico je nato trčilo drugo kombinirano vozilo, pri tem pa je osebno vozilo na prikolici vrglo iz prikolice.