Nenavaden prizor na koprskem javnem stranišču

Včeraj popoldan so koprske lovce prosili za pomoč pri nevsakdanjem dogodku. Občani so namreč ob semedelski promenadi v Kopru v morju opazili srnjaka.

Regijski center za obveščanje je o tem obvestil Gasilsko brigado Koper in koprske lovce. Do prihoda lovcev je srnjaku uspelo priplavati iz morja in se zateči v javna stranišča na koprski tržnici. Tam je od onemoglosti obležal. Mlajšega srnjaka so lovci prepeljali na območje Sermina in ga spustili v naravno okolje.

"Običajno se na take podvige odpravljajo mlajši srnjaki"

Foto: Facebook/Lovska zveza Koper

"O podobnih plavalnih podvigih smo lovci že bili obveščeni, nazadnje pred štirimi leti, ko je srnjak, potem ko je pretekel pol Kopra, skočil v morje pri Marini Koper, kjer so ga nato iz morja s čolnom spravili uslužbenci marine. Običajno se na take podvige odpravljajo mlajši srnjaki, ki ravno v tem času iščejo svoj novi življenjski prostor. Zaradi urbanizacije in vse manjšega naravnega življenjskega prostora divjadi včasih preprosto zmanjka prostora in se znajde v mestu," so na Facebooku zapisali člani Lovske zveze Koper.