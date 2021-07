Nenavaden pojav nad Preddvorom #foto

Kopenska tromba je nastala včeraj ob manjši plohi na robu alpske pregrade. Pojav so opazili včeraj v bližini Krvavca okoli 13. ure. Vrtinec naj bi dvigoval predmete na vrtovih ljudi.

Kot poroča Neurje.si, vrtinec spominja na tornado, vendar gre za manj nevaren pojav, ki ni povezan z mezociklonom nevihte in je ena od manj nevarnih vrst tornadov. Več ljudi je poročalo o močnem vetru, ki jim je dvigoval stvari na vrtovih. Ena uporabnica je na družbenem omrežju objavila sliko prevrjnenega trampolina, na eni od hiš je odletelo nekaj strešne kritine, poškodovan pa je bil tudi kozolec.

Do 28 stopinj Celzija

Danes bo sprva pretežno jasno, dopoldne se bo od zahoda začelo oblačiti. Sredi dneva in popoldne bo zmerno oblačno, predvsem na zahodu bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, mogoča je tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 28 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine, tudi nevihte. Zapihal bo veter severne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 20 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

V soboto se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije

V noči na soboto se bodo padavine od vzhoda okrepile in do jutra razširile nad večji del Slovenije, vmes bodo nastajale nevihte. V soboto bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, ki jih bo manj na zahodu. Pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Tudi v nedeljo bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, ki jih bo več v vzhodni polovici države. Oba dneva bo pihal severni do severovzhodni veter.