Nemška raziskava: piščanci v trgovinah polni "superbakterij"

Strani nemških medijev zadnje dni polnijo novice o raziskavi nemške okoljske in potrošniške organizacije Germanwatch, ki je pri kar 33 od 59 analiziranih vzorcev pokazala prisotnost "superbakterij", ki so odporne na antibiotike.

Dobra polovica od 59 vzorcev piščančjega mesa, ki jih je nemška nevladna organizacija Germanwatch vzela s polic trgovin Edeka, Rewe, Lidl, Aldi in Metro ter poslala v laboratorij, je vsebovala "superbakterije". Gre za bakterije, ki so razvile odpornost na antibiotike in po opozorilih javnih zdravstvenih institucij pomenijo resno javnozdravstveno skrb. Nas mora ta podatek skrbeti?

Farmacevtski laboratorij univerze v nemškem Greifswaldu je po poročanju ZDF za nemško okoljsko in potrošniško organizacijo Germanwatch analiziral 59 vzorcev piščančjega mesa iz industrijske živinoreje.

Vzorce so vzeli v verigah trgovin Edeka, Rewe, Lidl, Aldi in Metro, ki skupaj obvladujejo 90 odstotkov živilske trgovine v Nemčiji. Vsi vzorci prihajajo iz štirih največjih nemških perutninskih klavnic (PHW, Sprehe, Plukon in Rothkötter).

Analiza je pokazala naslednje:

pri 33 vzorcih (okrog 56 odstotkov) so ugotovili prisotnost odpornih bakterij;

četrtina vzorcev (okrog 14) je vsebovala bakterije, odporne na tri različne razrede antibiotikov;

desetina (torej šest) vzorcev je vsebovala patogeno bakterijo MRSA, ki poseljuje predvsem kožo in nosno sluznico. Sama po sebi sicer ni nevarna, če skozi rane vstopi v telo, pa lahko povzroči okužbo;

pet odstotkov vzorcev (torej trije) pa je vsebovalo encime ESBL, ki razgrajujejo nekatere vrste antibiotikov.

Nas morajo antibiotiki v mesu skrbeti? Dve od naštetih verig, Lidl in Aldi, imata trgovine tudi pri nas (Aldi ima trgovine Hofer). Obe trgovski podjetji smo vprašali, ali analizirano meso prodajata tudi na slovenskem trgu, kako komentirata analizo in njene izsledke in ali bosta na podlagi analize sprejeli kakšne sistemske ukrepe.

Odporni na rezervne antibiotike

Germanwatch je kot posebej problematično navedel ugotovitev, da je več kot ena tretjina vzorcev pokazala okužbo z bakterijami, odpornimi na tako imenovane rezervne antibiotike ali antibiotike zadnje izbire. Gre za antibiotike, ki pomagajo, ko tradicionalni antibiotiki ne učinkujejo več.

Slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v zadnjih letih večkrat opozoril, da je "pojav in širjenje visoko odpornih bakterij, zlasti tistih, ki so odporne proti antibiotikom zadnje izbire, kot so karbapenemi in kolistin, resna javnozdravstvena skrb in grožnja za varnost bolnikov in gospodarstva v Evropi in po vsem svetu". Ko antibiotiki zadnje izbire niso več učinkoviti, to pomeni, da ni nobenega antibiotika več za zdravljenje bolnika. Takšne okužbe so lahko smrtne tako pri otrocih kot pri odraslih.

Meso toplotno obdelamo, so bakterije res težava?

Antibiotiki, s katerimi zdravimo bakterijske okužbe, izgubljajo moč zaradi čezmerne rabe pri ljudeh in živalih. Bakterije se namreč prilagodijo zdravilu in razvijejo odpornost nanj.

Take bakterije so zdaj torej Nemci našli v večini analiziranih vzorcev piščančjega mesa. Pa je to lahko težava za potrošnika, saj meso vendarle praviloma pred uporabo skuhamo ali spečemo? Strokovnjaki so za nemške medije (kot med drugim poroča Deutsche Welle) pojasnili, da kuhanje uniči bakterije, še vedno pa obstaja nevarnost tako imenovane navzkrižne okužbe v kuhinji. Bakterija se lahko na primer naseli na živilih, ki jih ne kuhamo, če jih režemo na isti rezalni deski (okužbo lahko preprečimo tako, da za surovo meso uporabimo poseben pribor in deske).

Delavci v procesu proizvodnje mesa so lahko po mnenju strokovnjakov izpostavljeni tveganjem okužbe z vdihavanjem.

Bakterije, nevarne za človeka

Organizacija Germanwatch ocenjuje, da je odstotek okuženih vzorcev "alarmantno visok" in da kaže, kako čezmerna uporaba antibiotikov v industrijskem perutninarstvu škodi človeškemu zdravju. Pri tem omenimo, da so vzeli tudi 12 vzorcev mesa manjših rejcev, kjer je bil problematičen en vzorec, v šestih vzorcih mesa z ekoloških kmetij pa niso odkrili odpornih bakterij.

Kaj je pokazala analiza? Trgovina Število odvzetih vzorcev Število vzorcev s prisotnostjo "superbakterij" Lidl 12 33 % Net (Edeka) 12 58 % Real (Metro) 12 33 % Aldi* 12 75 % Penny (Rewe Group) 11** 82 % *Pri nas lastnik trgovin Hofer. ** En vzorec se je med analizo poškodoval. Vir: Laboratorij za mikrobiologijo Univerze v Greifswaldu, Nemčija; naročnik: Germanwatch

Država vedela, a ni ukrepala?

Nemško kmetijsko ministrstvo je pritrdilo aktivistom, da "perutninarska industrija uporablja preveč antibiotikov". Kot kaže statistika, so nemški rejci uporabo antibiotikov od leta prepolovili, a so količine še vedno dvakrat višje kot na Danskem, v Veliki Britaniji in Avstriji, Mediji številk ne navajajo.

Germanwatch je ob tem opozoril, da naj bi nemški državni organi v predalih že imeli analize, ki kažejo visok delež prisotnosti odpornih bakterij, a da naj ne bi sprejeli nikakršnih ukrepov za njihovo zmanjšanje.

Po njihovem mnenju analiza dokazuje, da je nemška kmetijska ministrica Julia Klöckner odpovedala v boju proti odpornim bakterijam v živinoreji. "Minister je priznal, da so prek cenenega mesa tovrstne bakterije dosegle kuhinje potrošnikov, restavracije in celo bolnišnične kuhinje," je opozoril Reinhild Benning, kmetijski strokovnjak pri Germanwatch, in dejal, da se bo prisotnost bakterij zmanjšala le, če bodo prepovedali rabo rezervnih antibiotikov v živinoreji, drugim antibiotikom pa toliko zvišali ceno, da njihova uporaba ne bo več ekonomsko sprejemljiva. Danes po njihovem mnenju industrija z antibiotiki kompenzira "katastrofalne" razmere v reji ter "turbovzrejo" za nizkocenovno meso.

Živinoreja eden od krivcev za širjenje odpornih bakterij

Da je množična živinoreja eden glavnih nosilcev širitve odpornosti proti bakterijam, že leta opozarja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), ki je pred časom objavil spodnjo grafiko. Center meni, da "superbakterije" v Evropski uniji (EU) povzročijo 33 tisoč smrti na leto, največ v Italiji in Grčiji.

Foto: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)