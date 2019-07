Nekdanji šolski ministri proti Pikalovemu predlogu financiranja zasebnih šol

Nekdanji ministri za izobraževanje Jure Zupan, Žiga Turk, Lovro Šturm in Milan Zver so se z odprtim pismom odzvali na navedbe nekdanjih šolskih ministrov Slavka Gabra, Pavla Zgage, Lucije Čok in Igorja Lukšiča, ki so minuli konec tedna podprli predlog ministrstva za izobraževanje pod vodstvom Jerneja Pikala glede sprememb financiranja zasebnih osnovnih šol. Kot so poudarili, Gaber, Zgaga, Čokova in Lukšič na enoumno vladno šolstvo gledajo kot na orožje, ki preprečuje delitve na ideološki osnovi. Tem delitvam se po njihovih besedah reče pluralizem. Poslance državnega zbora so ob tem pozvali, naj uresničijo odločbo ustavnega sodišča, kot je bila zamišljena.

Jure Zupan, Žiga Turk, Lovro Šturm in Milan Zver so v odprtem pismu zapisali, da so nedavno štirje nekdanji ministri levih vlad, gre za Slavka Gabra, Pavla Zgago, Lucijo Čok in Igorja Lukšiča, stopili skupaj in podprli "protiustaven predlog za spremembe financiranja javnih izobraževalnih programov, ki otrokom, ki hodijo v nevladne šole, odrekajo brezplačno jutranje varstvo, podaljšano bivanje in podobno".

"Rezultati ne potrjujejo teze, da je naše šolstvo zgled enakih možnosti"

Kot so poudarili, so Gaber, Zgaga, Čokova in Lukšič z izjavo, da imamo v Sloveniji enega najboljših šolskih sistemov na svetu močno pretiravali. "Rezultati slovenskih šolarjev so v OECD nadpovprečni pri matematiki, znanosti in branju, pa podpovprečni pri na primer finančni pismenosti. Sistem ustvarja solidno povprečno znanje, razvije pa primerjalno malo res odličnih šolarjev. Rezultati raziskave PISA sploh ne potrjujejo teze, da je naše šolstvo zgled enakih možnosti."

Zupan, Turk, Šturm in Zver menijo, da pri nas socialni status družine ali okolja nadpovprečno vpliva na dosežke otrok. Sistem je podpovprečen ko gre za to, da bi dobre rezultate dosegali tudi otroci iz socialno slabših okolij, saj jih žal ne dosegajo. "Izjave spoštovanih kolegov, da je javno šolstvo, ki vsem ponuja enake možnosti ključen izraz družbene pravičnosti insinuira, da nevladne šole niso javne šole in da nevladne šole ne nudijo enakih možnosti za pridobivanje znanja in uresničevanja talentov."

"Ali potemtakem zasebne šole delujejo diskriminatorno do populacij svojih učencev in z doseganjem slabših učnih uspehov od državnih šol varajo starše in izvabljajo denar neupravičeno? Da dejansko s slabšo kvaliteto pouka zmanjšujejo kvalitetno raven izobrazbe Slovencev na državnem nivoju? Da so nekateri otroci v nevladnih šolah diskriminirani nasproti drugim otrokom v nevladnih šolah?" se sprašujejo avtorji odprtega pisma in ob tem poudarjajo, da so za tako hude obtožbe potrebni dokazi.

"Edini razlog, da se v nevladne šole ne more vpisati vsak, je, da je teh šol malo"

Če teh dokazov ni, se bodo morali Gaber, Zgaga, Čokova in Lukšič po njihovih besedah opravičiti. "Če pa so spoštovani kolegi z navedenim mislili, da se v vladne šole lahko vpiše vsak, v nevladne pa ne, je pa to naravnost zavržno. Edini razlog, da se v nevladne šole ne more vpisati vsak, je, da je teh šol malo, komaj za vzorec. In seveda ne morejo vpisati vseh, ki bi si tja želeli. Preprečevati, da bi bilo nevladnih šol več z izgovorom, da jih je malo, je od spoštovanih kolegov pritlehno."

"Nobenega dokaza ni, da bi nevladni izvajalci javnih šolskih programov škodili Sloveniji in otrokom. Nasprotno, ker kljub večjim stroškom obstaja interes za vpis v te šole, starši ocenjujejo, da so te šole koristne," so sporočili avtorji odprtega pisma.

Kot so poudarili, njihovi kolegi v svojih nastopih ne ločijo javnega od državnega šolstva: "Javno šolstvo je tisto, ki izvaja javno priznane programe in ga financirajo davkoplačevalci, izvaja pa ga lahko pravna oseba zasebnega ali javnega prava. Ali po mnenju spoštovanih kolegov nevladni izvajalci ne izpolnjujejo vseh zahtev javnega šolstva? Ne izvajajo programa javnega šolstva v celoti? Spoštovani kolegi ves čas zavestno uporabljajo izraz javno šolstvo na mestih, kjer bi morali uporabljati oznako vladno, državno ali občinsko."

V nadaljevanju so zapisali, da so tudi Gaber, Zgaga, Čokova in Lukšič kot ministri za izobraževanje prisegli, da bodo delovali za korist Slovenije: "Nobenega dokaza ni, da bi nevladni izvajalci javnih šolskih programov škodili Sloveniji in otrokom. Nasprotno, ker kljub večjim stroškom obstaja interes za vpis v te šole, starši ocenjujejo, da so te šole koristne. Staršem lahko zaupamo, ker jih gotovo bolj skrbi za njihove otroke, kot za otroke neznancev skrbi spoštovane kolege ministre. Oviranje nevladnih šol, ki so del javnega šolstva, tako pomeni delovanje proti koristim Slovenije."

Poslance pozivajo, naj uresničijo odločbo ustavnega sodišča

Ustvarjanja še večjega monopola državnih šol in oviranje pobud, ki v šolski prostor prinašajo izbiro, alternativo, pluralnost in konkurenco, si ne moremo razlagati drugače, kot da gre za paničen strah in utemeljen dvom v kakovost državnega šolskega sistema, poudarjajo avtorji odprtega pisma: "Spoštovani kolegi so očitno prepričani, da "enega najboljših šolskih sistemov" lahko življenjsko ogrozi, če bi javne programe na treh nevladnih šolah financirali enako kot na vladnih – če bi tudi tistim otrokom javno financirali na primer jutranje in popoldansko varstvo. Če na tem stoji in pade naš šolski sistem, je pa v prekleto žalostnem stanju."

Kot so poudarili, se zdi Gabru, Zgagi, Čokovi in Lukšiču enoumno vladno šolstvo orožje, ki preprečuje delitve na ideološki osnovi: "Delitvam se z drugimi besedami reče pluralizem. Demokracije ga negujejo." Zupan, Turk, Šturm in Zver poslance v državnem zboru ob tem pozivajo, naj pokažejo, da v Sloveniji ne vlada več enoumje, da je konec ideološke zadrtosti, da je Slovenija demokratična država, da spoštuje pravico do izbire, različnost in pluralnost in da uresničijo odločbo ustavnega sodišča, kot je bila zamišljena, torej da se financiranje javnih šolskih programov na vladnih in na nevladnih šolah izenači.