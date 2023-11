Nekdanji slovenski drsalec v ZDA obsojen na dve leti in pol zapora, plačati mora dobre tri milijone kazni

Slovenskega olimpijskega umetnostnega drsalca in podjetnika Luko Klasinca so zaradi bančnih prevar na sodišču v New Yorku obsodili na dve leti in pol zaporne kazni, poroča Žurnal24.

Nekdanjega slovenskega olimpijca Luko Klasinca so junija 2021 v ZDA aretirali in obtožili bančnih prevar v zvezi z državno pomočjo podjetjem med pandemijo covid-19, s katerimi je ameriško vlado ogoljufal za 1,7 milijona evrov.

Krivdo je januarja letos priznal, v torek pa so mu na sodišču v New Yorku izrekli dve leti in pol zaporne kazni. Kazen bo začel služiti 8. januarja 2024, po dveh letih in pol bo še tri leta na nadzorovani prostosti. Poleg tega mora plačati 3,2 milijona dolarjev oziroma 3,4 milijona evrov denarne kazni, kjer je zajeto tudi povračilo posojil, poroča omenjeni medij.

Za bančno prevaro je v ZDA najvišja zagrožena kazen 30 let zapora, kar so na začetku napovedovali tudi Klasincu.

Denar nakazoval na račune v Mehiko, Indijo in na Kitajsko

Kot smo že poročali, je Klasinc od ameriške vlade dobil skoraj 1,6 milijona dolarjev pomoči za svoje podjetje BOB77, denar pa je potem nakazoval na različne račune v Mehiko, Indijo in na Kitajsko.

V eni od bank so posumili, da gre za goljufijo, zamrznili so mu vse tri račune in ga prijavili Zveznemu preiskovalnemu uradu (FBI). Klasinca so aretirali, preden se je v New Jerseyju vkrcal na letalo za Istanbul. Mesec dni po aretaciji je Klasinc krivdo zanikal, januarja letos pa je krivdo priznal. Pet mesecev je preživel v priporu, novembra 2021 so pravi pripor nadomestili s hišnim, kjer je čakal na sodbo sodišča.