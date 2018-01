Delavci naj bi delali na treh stopinjah Celzija tudi po 12 ur na dan #video

Video: Planet TV

Delavci vztrajajo: vrtci, šole in starši morajo vedeti, kam vozijo svoje otroke. Ob neizplačilu plač naj bi po besedah zaposlenih velike težave povzročale tudi nehumane razmere za delo. Zato se oškodovani zdaj povezujejo, da bi, kot pravijo, Slovenija slišala resnico.

Na obisku tudi policisti

Na drsališču so bili pred nekaj dnevi tudi možje v modrem, ker naj bi jim na družbenem omrežju Facebook ukradli identiteto.

"Danes konkretno smo imeli kontrolo vseh zaposlenih, študentske napotnice in tako naprej," je dejal prvi mož drsališča Klasinc.

Foto: Ana Kovač A če je mogoče verjeti zapisom na Facebooku in pričevanjem nekdanjih zaposlenih, bodo policisti odkrili kar nekaj nepravilnosti.

Eden od nekdanjih zaposlenih je za Planet TV povedal, da so delali v neogrevanih prostorih, na treh stopinjah Celzija, ker lastnik ni plačal kurjave. V prostoru so bile saje, nekateri študentje pa so delali tudi po 12 ur na dan, je še dodal.

Direktor podjetja je sicer te navedbe zanikal.

"Imam čisto vest"

Delavci so namesto direktorja plačevali stroške in teh nikoli niso dobili povrnjenih, poleg tega so morali opraviti obvezno in plačljivo izobraževanje, na koncu pa dela zanje ni bilo, opozarjajo tudi na izkoriščanje.

"Imam čisto vest, plačani so vsi delavci, spoštujemo vsakega delavca," jim odgovarja Klasinc.

Nekdanji zaposleni pa niso edini, s katerimi ima podjetje težave. Vpleten je tudi v zgodbo izginulega kamniškega drsališča, z njim pa ne nameravajo več sodelovati niti v Murski Soboti.