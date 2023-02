Nekdanji slovenski drsalec v ZDA priznal bančne prevare

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Klasinc (na sliki desno), ki so ga junija 2021 v ZDA aretirali in obtožili bančnih prevar v zvezi s posojili podjetjem med pandemijo covid-19, je priznal krivdo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nekdanji olimpijski umetnostni drsalec in podjetnik iz Slovenije Luka Klasinc, ki so ga junija 2021 v ZDA aretirali in obtožili bančnih prevar v zvezi s posojili podjetjem med pandemijo covid-19, je priznal krivdo, poročajo Slovenske novice. Sodbo mu bodo izrekli maja.

Zvezno tožilstvo je Klasinca obtožilo bančne prevare in kraje identitete, ker naj bi skušal nezakonito pridobiti ameriška proračunska sredstva za svoje podjetje, ki po svetu organizira razvedrilne prireditve, povezane z aktivnostmi na ledu. Za bančno prevaro je v ZDA najvišja zagrožena kazen 30 let zapora.

"V času, ko so majhna ameriška podjetja trpela zaradi pandemije covid-19, je Klasinc skušal priti do denarja s prevaro. Njegove načrte smo zaustavili in zdaj bo odgovarjal za svoje domnevne predrzne laži," je junija 2021 ob vložitvi obtožnice sporočila zvezna tožilka na Manhattnu Audrey Strauss.

Denar nakazoval v Mehiko, Indijo in Kitajsko

Tožilstvo trdi, da je Klasinc dobil skoraj 1,6 milijona dolarjev pomoči za svoje podjetje, kar je potem nakazoval v Mehiko, Indijo in Kitajsko.

Obtožni predlog navaja, da je Klasinčevo podjetje BOB77 leta 2019 odprlo tri poslovne bančne račune z mednarodno finančno ustanovo, ki je navedena le kot "Bank-1". Med julijem in septembrom 2020 je na tri račune od zvezne uprave za drobno gospodarstvo prišlo 11 posojil v skupni vrednosti 1.595.800 ameriških dolarjev. Šlo je za posojila, ki jih je zvezna vlada namenila majhnim podjetjem za preživetje v času krize zaradi pandemije covid-19. Ta posojila so bila v večini primerov nepovratna.

Zvezno tožilstvo je Klasinca (na sliki levo leta 2014) obtožilo bančne prevare in kraje identitete. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V istem obdobju je nato sledilo več nakazil sredstev z računov mednarodnim prejemnikom. Neimenovana banka je posumila na prevaro in je zamrznila vse tri račune BOB77 ter Klasinca povprašala po aktivnostih. Klasinc naj bi nato poslal ponarejeno pismo ameriške uprave za drobno gospodarstvo in s tem skušal prepričati banko, da račune odmrzne, trdi tožilstvo.

Konec maja osebno prišel v ZDA

Klasinc je 31. maja prek Istanbula osebno prišel v ZDA in se trikrat oglasil v "Bank-1", kjer je uradnike skušal prepričati, da je šlo za investicije, ki niso povezane s posojili. Uradniki "Bank-1" so ga prijavili FBI, ki ga je aretiral, preden se je vkrcal na letalo proti Istanbulu z letališča Newark v New Jerseyju.

Mesec dni po aretaciji je zdaj 50-letni Klasinc krivdo zanikal, na enem od naslednjih zaslišanj pa je njegova obramba opozorila na slabe razmere, ki naj bi vladale v newyorškem priporu. Newyorški zvezni sodnik Alvin K. Hellerstein se je oktobra 2021 s to pripombo strinjal, obenem pa naj bi takrat imel na mizi ponudbo Klasinčevega ameriškega prijatelja in trenerja Boba Knoxa, ki je zanj ponudil milijon dolarjev varščine, v obliki zastavitve hiše in denarja, navajajo Slovenske novice, ki se pri tem sklicujejo na portal Law360.

Hellerstein je novembra zaukazal, da Klasinca izpustijo iz pripora. So pa po odločitvi sodišča umetnostnemu drsalcu zasegli vse dokumente, pravi pripor so mu nadomestili s hišnim, pristojni pa naj bi izvajali tudi nadzor nad njegovimi elektronskimi napravami.

Portal Law360 je nato aprila 2022 poročal, da se Klasinc s tožilstvom pogaja o morebitnem priznanju krivde. Zdaj pa je poročal, da je 50-letnik krivdo priznal. Klasinc, ki je sprva odgovornost za vse skupaj valil na neko drugo osebo, naj bi po priznanju krivde dejal, da je s to osebo grešil v sostorilstvu, še poročajo Slovenske novice.

