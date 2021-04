Nedelja še lepa in topla, nato sledi sprememba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo marsikje po Sloveniji ogrelo čez 20 stopinj Celzija, jutri pa sledijo poslabšanje in številne padavine.

Danes bo večinoma sončno. Popoldne bo od severa več spremenljive kopaste oblačnosti, v notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Proti večeru bo zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija.

Ponoči se bo postopno povsod pooblačilo, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno. Ob morju bo večinoma suho, drugod bodo občasno manjše padavine, ki bodo proti večeru prehodno ponehale. Meja sneženja bo med 1100 in 1400 m nad morjem. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem od 15 do 18 stopinj Celzija.

Torek zelo hladen

V torek bo oblačno, občasno bo deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1300 m. Ponekod bo pihal vzhodnik. Hladno bo.

V sredo bo sprva oblačno, popoldne se bo oblačnost trgala. Predvsem v južni polovici Slovenije bodo občasno krajevne padavine. Spet bo topleje.