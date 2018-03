Nazadnje so ju videli v kinu, nato se je za njima izgubila vsaka sled

Svojci pogrešajo Patricijo Blatnik in Žigo Škufca, ki sta se v soboto zvečer z avtomobilom odpeljala iz Žužemberka proti Novemu mestu. Zadnjič so ju opazili v kinematografu v Novem mestu.

Pogrešana 19-letna Patricija Blatnik in 17-letni Žiga Škufca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci od sobotnih večernih ur pogrešajo 19-letno Patricijo Blatnik iz Primče vasi v Zagradcu in 17-letnega Žigo Škufca s Hriba pri Hinjah v občini Žužemberk, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Pogrešana naj bi se v soboto odpeljala s Hriba pri Hinjah proti Novemu mestu z osebnim avtomobilom renault clio rdeče barve in registrsko oznako LJ 05-KLT. Zadnjič so ju opazili v kinematografu na Topliški cesti v Novem mestu.

Blatnikova je bila oblečena v črno trenirko in bundo zelenorjave barve, Škufca pa v modre hlače, sivo jopico in črno bundo.

Foto: PU Novo mesto Policisti so takoj začeli iskati pogrešana, vendar ju do zdaj še niso izsledili. Vse, ki bi opazili pogrešana oz. opisano vozilo ali karkoli vedeli o njunem izginotju, policisti prosijo, da to takoj sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200, še pozivajo novomeški policisti.