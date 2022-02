Našli mrtvega moškega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moškemu, ki je odšel na sprehod, je verjetno zdrsnilo, kar je bilo usodno, so navedli pri policiji.

Moškemu, ki je odšel na sprehod, je verjetno zdrsnilo, kar je bilo usodno, so navedli pri policiji. Foto: STA

Okoli poldneva so policiste Policijske postaje Radlje ob Dravi obvestili o pogrešanju 52-letnega moškega na območju Sv. Vida na območju Policijske postaje Radlje ob Dravi, ki je v petek odšel na sprehod in se ni vrnil.

Policisti so v sodelovanju z gorskimi reševalci, gasilci in lovci pregledali območje, kamor je moški običajno hodil, so sporočili s Policijske uprave Celje.

"Pogrešanega 52-letnika smo našli mrtvega na območju Sv. Vida. Najverjetneje mu je na stezi zdrsnilo in je padel po strmem pobočju," so še navedli pri policiji.