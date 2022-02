Tragedija v slovenskih gorah: pred smrtjo 500 metrov drsel po ledenem pobočju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po ogledu kraja najdbe trupla so policisti ugotovili, da je ponesrečenemu najverjetneje zdrsnilo z grebenske poti na Prisojnik. Foto: STA

Po prejetju obvestila so na kraju posredovali novogoriški policisti gorske policijske enote in člani Gorske reševalne Službe Bovec, ki so s pomočjo policijskega helikopterja ter dežurne ekipe na krovu zračnega plovila truplo pokojnega pohodnika prepeljali v Trento, tam pa ga je prevzela komunalna služba.

Na kraju je zaradi hudih telesnih poškodb umrl

Po ogledu kraja najdbe trupla so ugotovili, da je ponesrečenemu najverjetneje zdrsnilo z grebenske poti na Prisojnik. Pri tem je približno 500 metrov drsel po strmem, zasneženem in poledenelem pobočju in se nato ustavil nekaj metrov nad planinsko potjo, ki vodi v smeri prelaza Vršič. Tam je zaradi hudih poškodb umrl.

Policija je o najdbi trupla moškega obvestila preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Da bi ugotovili natančen vzrok smrti in identiteto pokojnika, je preiskovalna sodnica odredila obdukcijo.

Policisti sumljivih okoliščin dogodka za zdaj niso odkrili.