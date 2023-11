Za ta del Slovenije je Arso napovedal obsežne poplave #vŽivo #video

Stanje ob 6.50: To se je dogajalo ponoči

Po podatkih centra za obveščanje je bilo zaradi ujme ponoči aktiviranih 62 gasilskih enot, zabeležili so 117 dogodkov na območjih regijskih centrov Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Gasilci so že v četrtek preventivno čistili prepuste, polnili protipoplavne vreče, odstranjevali podrta drevesa, preko noči pa iz zalitih prostorov objektov prečrpavali vodo. Prav tako so preventivno v objekte nameščali potopne črpalke, zaščitili več streh, ki jih je poškodoval veter, in z agregati nudili pomoč občanom, ki so ostali brez električne energije. Zaradi močnega vetra se je podrlo tudi več drogov, zaradi deževja se je sprožilo več zemeljskih plazov in poplavilo tudi več cestišč.

Po državi je zaradi poplav in plazov zaprtih več cest. Med drugim so po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste zaprte ceste Stara Fužina-Ribčev Laz pri Stari Fužini, cesta Volče-Tolmin pri Tolminu in cesta Most na Soči-Tolmin na več odsekih. Prelaz Korensko sedlo je zaprt na avstrijski strani. Preventivno je zaradi vremenskih razmer zaprta tudi cesta Bresternica-Gaj-Sv. Jurij. Na cesti Železniki-Most na Soči je med Knežo in Podbrdom prepovedan promet za tovorna vozila. Je pa od 5. ure spet odprta cesta skozi Baško grapo.

Stanje ob 6.30: Prvi posnetki iz Gorenjske

"Spodnji video prihaja iz Stare Fužine (Občina Bohinj). Na njem je potok Mostnica, ki se izliva v Savo Bohinjko," so zapisali pri Meteoinfo.si, kjer so tudi objavili spodnji posnetek.

Stanje ob 5.50: Sava bo sredi dneva dosegla največji pretok

Visokovodni val na Savi se bo v naslednjih urah pomikal proti srednjemu toku, kjer bo Sava poplavila in predvidoma sredi dneva dosegla največji pretok, so sporočili iz Agencije RS za okolje (ARSO). Sava bo v Šentjakobu dosegla pretok okoli 1300 kubičnih metrov na sekundo. Razlivale se bodo tudi druge reke v več delih države, napovedujejo pri Arsu.

𝗣𝗼𝗽𝗹𝗮𝘃𝗹𝗷𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗿𝗲𝗸

Objavljeno: 3. november ob 5:05

⚠Pretok Drave na meji z Avstrijo je trenutno okoli 1300 m3/s in se povečuje. Pretok bo dopoldan okoli 1800 m3/s, povečani bodo tudi dotoki Drave v Sloveniji. Predvidene se poplave večjega obsega.



🧵1/4 pic.twitter.com/35VYdFM9BN — ARSO vode (@ARSO_VODE) November 3, 2023

Stanje ob 4.30: Ponoči zaprte nekatere ceste

"Nanos kamenja in vej, ki je pred očmi naše ekipe ob prehodu močne nevihtne linije v vsega 10 minutah in zaprl glavno cesto med Tolminom in Kobaridom," so zapisali pri Meteoinfo.si, kjer so tudi objavili spodnji posnetek.