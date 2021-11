Napoved: takšno vreme nas čaka med koncem tedna

Tudi konec tedna bo oblačno vreme, zjutraj bo po nižinah megla. V soboto zjutraj se bodo temperature spustile do tri stopinje pod ničlo, najvišje dnevne temperature lahko pričakujejo na Primorskem, in sicer do 16 stopinj Celzija.

Danes bo sprva pretežno oblačno in večinoma suho, sredi dneva in popoldne se bo ponekod delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11 stopinj Celzija, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, poročajo na agenciji za okolje.

Dobro jutro, danes bo sprva pretežno oblačno in povečini suho, popoldne se bo oblačnost trgala. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. pic.twitter.com/3HDVSGsVAZ — ARSO vreme (@meteoSI) November 18, 2021

Jutranje temperature se bodo spustile pod ničlo

Jutri bo pretežno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Jutranje temperature bodo od -3 do 3 stopinje Celzija, ob morju okoli 6 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 9 do 13 stopinj Celzija, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

V soboto bo jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. V nedeljo se bo na Primorskem in Notranjskem pooblačilo, drugod bo še pretežno jasno z meglo po nižinah. V višjih legah bo zapihal jugozahodni veter.