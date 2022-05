Nakupujte v zaupanja vredni spletni trgovini za hišne ljubljenčke

Oglasno sporočilo

Za svojega hišnega ljubljenčka zagotovo želite le najboljše tako z vidika hrane in izdelkov kot tudi tedaj, kadar potrebujete strokovne nasvete. Vse to vam na enem mestu omogoča spletna trgovina za hišne ljubljenčke PasjaHrana.net, saj jo je vzpostavila veterinarka, ki želi deliti najboljše nasvete in ponuditi najvišjo kakovost.

Ponudba izdelkov v spletni trgovini PasjaHrana.net je izjemno široka, saj boste našli številne najkakovostnejše blagovne znamke hrane za pse, mačke, male živali in ptice, različna prehranska dopolnila, priboljške, izdelke za nego in higieno, igračke, ležišča, blazine, praskalnike, oblačila in številne druge dodatke. Specializirani so za zagotavljanje kakovostne hrane in izdelkov za pse in mačke, s strokovnimi nasveti in uporabnimi vsebinami pa vam pomagajo sprejeti najboljše odločitve za vašega ljubljenčka.

S pravo izbiro priboljškov in dopolnil do dobrega zdravja vašega ljubljenčka

Pomembno je, da glede na potrebe svojega hišnega ljubljenčka izberete ustrezna prehranska dopolnila in priboljške priznanih blagovnih znamk, saj tako prispevate k njegovemu zdravju in dobremu počutju. V spletni trgovini najdete različna prehranska dopolnila, vitamine za pse, vitamine za mačke, probiotike za pse, probiotike za mačke, dodatke za sklepe za pse, prehranska dopolnila za lepo dlako in kožo. Prav tako so v ponudbo vključeni izdelki za nego zob, uhljev, oči, blazinic in smrčka ter kože. Prodajni program obsega le izdelke, ki so preverjeni in vredni zaupanja ter izbrani na podlagi strokovnih izkušenj veterinark.

Pester izbor dietne hrane in izdelkov za nego po operacijah

V spletni trgovini PasjaHrana.net so na voljo tudi kakovostna dietna hrana in izdelki za nego. S strokovnimi nasveti in usmeritvami vam bodo znali svetovati tudi glede nege po operacijah in poškodbah. Izbirate lahko med zaščitnimi ovratniki, nosili, zaščitnimi oblačili in obutvijo, aplikatorji za uporabo tablet in drugimi materiali.

Velika izbira izdelkov za zaščito proti zajedavcem

Za zdravje hišnega ljubljenčka je izjemnega pomena tudi zaščita proti zajedavcem, zato lahko izbirate med širokim naborom izdelkov, kot so ampule proti klopom, ampule proti bolham, ovratnice proti klopom in ovratnice proti bolham, tablete proti glistam, šamponi proti bolham ter pincete in kavlji za odstranjevanje klopov. V ponudbi so tudi ampule proti bolham in klopom za kunce in glodavce. Izbrani izdelki so najvišje kakovosti in se uporabljajo tudi v ambulantah.

Strokovni nasvet veterinarke le en klic stran

Glede na bogato izbiro preverjeno kakovostnih blagovnih znamk lahko za vsakega hišnega ljubljenčka najdemo primerno rešitev, od hrane do veterinarskih zdravil brez recepta in nege. Kadar potrebujete nasvet, vam naša ekipa strokovnjakov, ki jo vodi dr. vet. med. Klara Krek, vedno z veseljem ponudi pomoč. Za lažje prvo naročanje nas lahko pokličite na 031 420 506 in pridobite vse informacije, ki vam bodo v pomoč pri odločitvi. Ne pozabite, da strokovne nasvete podaja veterinarka, saj se zavedamo, kako pomembno je pravilno svetovanje.

Več o nas lahko preberete na povezavi.

Vabljeni k branju našega bloga, kjer redno objavljamo informativne in poučne članke o domačih živalih. Za vas smo pripravili tudi oddelek "pasme psov", kjer vas čaka dolg seznam z značilnostmi posameznih pasem.

Hitra dostava in program zvestobe za aktivacijo popustov

Pri naročilih nad 38 evrov vam zagotovimo brezplačno dostavo, vse izdelke pa vam dostavimo v najkrajšem času, večinoma že v dveh dneh. Ponosni smo, da se naše zadovoljne stranke k nam z veseljem vračajo, zato vam zagotavljamo tudi program zvestobe, ki vam prinaša številne ugodnosti. Ob vsakem nakupu zbirate tako imenovane pasje točke, ki vam prinašajo popuste pri nadaljnjih nakupih na PasjaHrana.net.

Ne čakajte in še danes obiščite našo spletno stran ali pokličite na 031 420 506!

Naročnik oglasnega sporočila je PasjaHrana.net.