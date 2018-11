Najbolj se splača vlagati v manjša stanovanja #video

Za varno starost je treba poskrbeti, možnosti za to je veliko: delnice in vrednostni papirji, varčevalne rente, drage kovine in ne nazadnje tudi nepremičnine. Lahko se podamo v njihov nakup, lahko pa tudi vstopimo v lastništvo kot družbeniki ali kot zadružniki z nižjim vložkom. Ker so posojila za nepremičnine v tem trenutku ugodna. se bo povpraševanje po njih še povečalo. Vlagati se splača predvsem v manjše hiše in stanovanja.

Posojila za nepremičnine so v tem trenutku zelo ugodna. Banke so sprostile svoja sredstva, obrestne mere so rekordno nizke, Euribor je bil celo negativen, zdaj se giblje okrog ničle. Zaradi ugodnega dostopa do sredstev se bo povpraševanje še povečalo, je dejal finančni svetovalec Mitja Glavnik.

Pa je nakup stanovanja ali hiše resnično primerna zaščita za starost pred napovedujočo se novo finančno krizo? Kakšno nepremičnino pravzaprav kupiti, da bo donos čim višji, in ali je za nakup nepremičnine smiselno nameniti vse prihranke?

Naložba za starost ali takojšnja mesečna renta

Zemljišča, stanovanja, hiše, poslovni prostori. Če imamo denar, je vsekakor pameten nakup - ne samo kot naložba za starost, to je lahko takojšnja mesečna renta, je v oddaji Dan. na Planet TV razložil nepremičninski posrednik Thomas Krelj.

"Donosi pri kmetijskih zemljiščih so veliko nižji kot pa vlaganje v preostale nepremičnine. Je pa tveganje zelo majhno, nobenih stroškov, edino tveganje je, da nam najemnik izkoristi kakovost zemlje," je dejal Krelj.

"Pri vlaganjih v poslovne prostore je donos višji, a je tveganje večje. Pri tem sta zelo pomembni lokacija in zmožnost plačevanja najemnine najemnikov," pravi Krelj. Foto: Planet TV

V zazidljive parcele se kratkoročno ne splača vlagati, mogoče dolgoročno, je razlagal Krelj. "Zazidljiva parcela je samo strošek, imamo samo varno parkiran denar. Tako zemljišče nam ne prinaša nobenih dohodkov, imamo samo stroške," dodaja.

Pri vlaganjih v poslovne prostore je donos višji, a tveganje je pri tem večje. Pri tem sta zelo pomembni lokacija in zmožnost plačevanja najemnine najemnikov samih.

Najbolj se splača vlagati v manjša stanovanja

"Kar zadeva stanovanja, se zagotovo najbolj splača vlagati v manjša. Lažje se jih oddaja in tudi donos je nekoliko višji kot pri večjih. Večjih stanovanj nam manjka, je pa res, da je povpraševanje po njih manjše," je dejal Thomas Krelj.

Nakup manjše hiše je zagotovo bolj smotrn kot nakup večje hiše, je povedal Krelj. "V Sloveniji imamo ogromno hiš iz sedemdesetih, osemdesetih let, ki so energetsko zelo potratne, zato pa najemnine ne moremo postaviti zelo visoko, saj so visoki že stroški bivanja. V novejše, manjše hiše se splača vlagati, ker jih že lahko primerjamo z večjimi stanovanji in ker so tudi donosi podobni," je razložil.

V Studiu oddaje Dan. je bil gost tudi nepremičninski strokovnjak Predrag Todić, ki je odgovoril še na marsikatero drugo vprašanje v povezavi z nepremičninami in vlaganjem vanje.