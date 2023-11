Naj ljubezen nikoli ne boli

Oglasno sporočilo

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so začeli ozaveščevalno akcijo proti nasilju nad ženskami in v družini . S kampanjo Ljubezen (ne) boli želijo izboljšati zakonodajo in vplivati na odnos družbe do nasilja nad ženskami in v družini.

Nasilje v družini, nasilje nad ženskami in medvrstniško nasilje so javno vprašanje ter splošen družbeni problem. Na ministrstvu se zavedajo, da ima pri tem pomembno vlogo država, ki si mora prizadevati za preprečevanje nasilja, uresničevati preventivne ukrepe in ozaveščati javnost. Navsezadnje pa mora zagotavljati tudi ustrezne ukrepe za zaščito, obravnavo in oskrbo žrtev nasilja. Posebno pozornost moramo nameniti zaščiti najranljivejših članov družbe, kot so otroci.

Izkušnjo fizičnega nasilja je po podatkih obsežne evropske raziskave iz leta 2014 imela skoraj vsaka tretja ženska, starejša od 15 let, vsaka deseta je bila žrtev ene od oblik spolnega nasilja, vsaka dvajseta pa posiljena. V Sloveniji se spopadamo s porastom nasilja nad ženskami, zlasti intimnopartnerskega, ki se iz leta v leto odraža v porastu števila femicidov. Femicid je umor, ki je zaznamovan z dejstvom, da je bila žrtev umorjena zato, ker je bila ženska. Lani smo jih zabeležili kar 13.

Nasilje nad ženskami in v družini je v porastu, česar pa številke prijav nasilja ne potrjujejo. Če se po ocenah predsednice Društva SOS telefon Maje Plaz število primerov nasilja povečuje za 20 odstotkov, se število prijav ne povečuje sorazmerno. To pomeni, da je žrtve strah, sram in da ne zaupajo institucijam, ki naj bi jih po prijavi zaščitile in jim pomagale.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec meni, da žrtve nasilja velikokrat molčijo, ker jih obdajajo občutki sramu in krivde, ali pa preprosto zato, ker so prepričane, da jim družba ne bi verjela. Opozarja pa tudi: "Najhujše primere partnerskega nasilja je prijavilo le 14 odstotkov žensk. To pomeni, da imamo kot družba težavo."

Na ministrstvu bodo zato do sredine decembra izvajali širšo akcijo ozaveščanja, v sklopu aktivnosti pripravljajo tudi dve zakonski spremembi. Prva je sprejem nove Resolucije o nacionalnem programu za preprečevanje nasilja v družini in nad ženskami. Gre za programski dokument, ki že devet let ni bil sprejet in v katerem bo poudarek na krepitvi zaščite žrtev spolnega nasilja. Druga sprememba zadeva družinski zakonik, kjer bodo pod drobnogled vzeli pomanjkljivosti ločitvenih postopkov in postopkov pri zaupanju otrok v varstvo in vzgojo v primerih, v katerih imamo opravka z nasiljem.

Maja Plaz vidi pri institucionalni obravnavi žrtev nasilja številne pomanjkljivosti: "Zelo nas skrbi zmanjševanje pomena nasilja v uradnih postopkih. Ko se začnejo pogovori o stikih otroka s staršem, se kar nekako pozabi na razloge, zakaj je ženska odšla iz nasilnega partnerskega odnosa. Postopki so dolgotrajni, zato naše uporabnice ne morejo v miru zaživeti na novo. Namesto da bi bila na prvem mestu vzgoja in skrb za otroke, so ženske potisnjene v dolgotrajne in mučne postopke na sodiščih. Potrebnega je veliko več ozaveščanja in poglobljenega znanja, kaj nasilje v družini sploh je – da gre za proces in ne za enkraten dogodek ter da ta dinamika vpliva tudi na obnašanje žrtve kasneje v postopkih. Tako pogosto pride do zgrešene presoje v institucijah, ki po krivem obtožijo žrtev, da je maščevalna, manipulativna in da poskuša odtujevati otroka."

Katarina Hiti iz Skupnosti centrov za socialno delo pravi, da je pri obravnavi nasilja v družini "ključno zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne varnosti žrtve", centri za socialno delo pa pri tem sodelujejo z različnimi deležniki. "Ne smemo si zatiskati oči, da nasilje ni prisotno. Nasilje se dogaja za štirimi stenami. Vsi med nami – centri za socialno delo, policija, sodišča, vladne in nevladne organizacije – smo dolžni zaščititi žrtve nasilja. Na to moramo opozarjati. Tudi mediji so tisti, ki lahko ukrenejo veliko in opogumijo žrtve nasilja v družini, da se odločijo za razhod," je opozorila.

Ljubezen ne boli – zaustavimo nasilje nad ženskami in v družini!

