Na današnjem volilnem kongresu se prvak NSi Matej Tonin podaja po tretji mandat na čelu stranke. V stranki bodo ob tem volili še člane izvršilnega in nadzornega odbora ter razsodišča. Pogledi delegatov bodo uperjeni tudi v prihajajoče predsedniške in lokalne volitve, zbrane bo tako nagovoril tudi predsedniški kandidat NSi Janez Cigler Kralj. V stranki so se odločili, da bo kongres mogoče spremljati tudi v živo na spletu.