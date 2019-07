Na vojaškem taboru v Bohinjski Beli letos 83 dijakov in študentov

Polnoletni dijaki in študenti se tudi letos udeležujejo vojaškega tabora, ki že tradicionalno vsako poletje poteka na vadišču Mačkovec pri Bohinjski Beli. V tabor, ki ga organizirajo že 20. leto, je tokrat vključenih 13 deklet in 70 fantov. Tabor poteka od 1. do 14. julija, danes pa ga bodo predstavili tudi medijem.

Namen vojaškega tabora, ki ga organizira Šola za častnike, je promocija Slovenske vojske ter predstavitev življenja in dela v službi domovine. Na njem se polnoletni dijaki srednjih šol in študenti različnih fakultet podrobno seznanijo z vojaškim življenjem, s poudarkom na usposabljanju v terenskih razmerah, ter s posameznimi področji dela v Slovenski vojski.

Na vadišču Mačkovec se udeleženci urijo v taktičnih postopkih

Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, usposabljanje poteka v dveh fazah. Prva, ki je trajala do 8. julija, je bila namenjena splošni seznanitvi in pridobivanju veščin v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in v njeni okolici. Udeleženci so spoznali različne veščine, kot so plezanje na plezalni steni in streljanje z avtomatsko puško M70.

Tabor ima letos 83 udeležencev, medtem ko jih je bilo lani 67. Foto: Bojan Puhek

V drugi fazi udeleženci taborijo na vadišču Mačkovec in se urijo v taktičnih postopkih. Med drugim premagujejo taktične in vodne steze, se učijo preživetja v naravi in se usposabljajo za bojna vozila. Na današnji predstavitvi tabora bodo prikazali bojni postopek, delovanje učnega voda in veščine preživetja v naravi.

Na taboru letos 83 udeležencev

Tabor ima letos 83 udeležencev, medtem ko jih je bilo lani 67. Udeleženci prihajajo s 25 različnih fakultet in 26 različnih srednjih šol. V vojaški tabor so aktivno vključeni tudi kandidati 31. generacije Šole za častnike, ki na taboru izvajajo vloge poveljnikov in podčastnikov vodov ter poveljnikov oddelkov.

Kot poudarjajo na ministrstvu za obrambo, udeleženci v okviru tabora, ki nekaterim omogoča tudi opravljanje delovne prakse, spletajo nove socialne mreže ali razširjajo obstoječe. Vojaški tabor je tudi priložnost, da posameznik spozna življenje in delo v uniformi, kandidati Šole za častnike pa dobijo priložnost za vodenje.