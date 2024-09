Na več lokacijah po Sloveniji hišne preiskave zaradi suma trgovine z ljudmi

Mariborski in ljubljanski kriminalisti na območju Maribora in Ljubljane izvajajo hišne preiskave zaradi suma storitve več kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Aktivnosti se izvajajo na treh lokacijah in so usmerjene zoper tri fizične osebe. Dve od njih sta trenutno v policijskem pridržanju, so sporočili z mariborske policijske uprave.