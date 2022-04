Na teh mestih med prazniki poostren nadzor nad e-vinjetami #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cestninski nadzorniki bodo nadzor opravljali tudi na območjih mejnih prehodov ter posameznih izvozih z avtocest in hitrih cest. Foto: STA / Matic Tomšič

V prihodnjih dneh bodo na celotnem avtocestnem omrežju izvajali poostren nadzor nad uporabo e-vinjet, so sporočili z Darsa. Bližajo se namreč velikonočni in prvomajski prazniki, ko se domačim uporabnikom avtocestnega omrežja pridruži tudi veliko tujih voznikov.

Nadzor bo usmerjen v odkrivanje tako domačih kot tujih kršiteljev, ki so v pomembnem deležu v tranzitu skozi našo državo, s postanki ali brez. Zato nadzora ne bodo izvajali zgolj na daljavo, z nadzorno opremo (stacionarnimi in prenosnimi kamerami ter mobilnimi kamerami v vozilih cestninskega nadzora), temveč tudi s preusmeritvami prometa skozi nadzorne točke (območja nekdanjih cestninskih postaj), počivališča oziroma bencinske servise ob avtocestnem omrežju.

Veljavnost e-vinjete pod tremi pogoji

Cestnina oziroma e-vinjeta se šteje kot plačana, če so izpolnjeni trije pogoji: veljavnost, pravilen cestninski razred ter točna registrska označba.

"Uporabnike avtocestnega omrežja zato pozivamo, naj na potrdilu o nakupu e-vinjete znova preverijo registrsko označbo, za katero so kupili e-vinjeto. Registrska označba mora biti vpisana povsem enako, kot je zapisana na registrski tablici oziroma v prometnem dovoljenju, torej vključno z registracijskim območjem (za vozila, registrirana v Sloveniji, torej LJ, KR, MB, CE, PO, NM, KK, GO, MS ali KP)," so še opozorili pri Darsu.

Če uporabniki ugotovijo napako, naj nemudoma kupijo novo e-vinjeto s pravilno registrsko označbo. Nato naj pokličejo klicni center za cestninjenje na 01 518 8 350, kjer bodo uredili vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete za napačno registrsko številko. Foto: DARS

Izdali že 7.200 plačilnih nalogov, globa ni nizka

Letos so v okviru nadzora celotnega avtocestnega omrežja, ki je v upravljanju družbe Dars, zaradi neuporabe vinjet do 11. aprila izdali skupno skoraj 7.200 plačilnih nalogov.

Globa za tovrstni cestninski prekršek znaša 300 evrov in je prihodek državnega proračuna. Foto: DARS

Ko Dars izda plačilni nalog za cestninski prekršek, posebej zaračuna tudi e-vinjeto, in sicer za čas, ko je bil storjen cestninski prekršek – ker ni bila plačana cestnina za registrsko označbo vozila.

"Na računu, ki ga prejme storilec prekrška, je navedeno, od kdaj velja zaračunana vinjeta. Če je bil cestninski prekršek storjen na primer 2. aprila, je potem tedenska vinjeta zaračunana za sedem dni, od 2. do 8. aprila," so pojasnili pri DARS. Foto: DARS

Uporabnike prosijo, naj pravočasno poskrbijo, da se bodo na avtocestno omrežje zapeljali s poravnano cestnino, s čimer se bodo izognili slabi volji in nevšečnostim v primeru ugotovljenega prekrška.