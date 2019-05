Na Štajerskem potrdili tri nove primere ošpic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Štajerskem so včeraj zvečer potrdili tri nove primere ošpic. Po dveh potrjenih primerih v tem tednu je število obolelih v letošnjem letu tako naraslo na 12.

Na Štajerskem so včeraj zvečer potrdili tri nove primere ošpic. Vsi trije okuženi naj bi bili po podatkih 24ur.com državljani Slovenije, ki so pred kratkim potovali na območje Bosne in Hercegovine. Podrobnosti o obolelih še niso znane.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) po poročanju 24ur.com preverja vse morebitne osebe, ki so bile v stiku z obolelimi.

V začetku tedna so potrdili ošpice pri zaposlenem na RTV Slovenija, ki se je okužil v zdravstvenem domu in pri moškem iz Ilirske Bistrice, ki naj bi se okužil v BiH. Število potrjenih primerov ošpic v Sloveniji je v letošnjem letu naraslo na 12.

S testom lahko preverite imunost na ošpice Vsakdo, ki proti ošpicam ni zaščiten, tvega, da bo v stiku z virusom zbolel. Zato je pomembno, da poznamo svoj cepilni status in v skladu s tem ustrezno ukrepamo. Če o svoji zaščiti nismo prepričani, jo lahko preverimo s samoplačniškim laboratorijskim testom. Testiranje je samoplačniško in ga je mogoče opraviti na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete, za katerega je treba odšteti dobrih 12 evrov, ter v ljubljanski, kranjski in mariborski izpostavi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Cena testiranja v teh je okoli 21 evrov. Cepljenje mladih do starosti 26 let krije obvezno zdravstveno zavarovanje, ostali pa lahko opravijo cepljenje po predhodnem dogovoru pri svojem izbranem zdravniku ali na območni enoti NIJZ. Cena je 21 evrov za en odmerek.

Največ necepljenih v ljubljanski regiji

Precepljenost se v Sloveniji na celotni populaciji po podatkih NIJZ zmanjšuje in ne dosegamo več 95-odstotne precepljenosti, ki še zagotavlja kolektivno zaščito. Najmanjša precepljenost je v Ljubljani (več v zgornjem grafu).

Po podatkih iz leta 2018 je bilo cepljenih 90,2 odstotka prebivalcev, kar je pod priporočeno mejo. Kot je zgoraj navedeno, sta za popolno odpornost potrebna dva odmerka cepiva, ki zagotavljata skoraj stoodstotno zaščito proti virusnemu obolenju.

Največjo precepljenost imajo v Islandiji, Švedski, Madžarski, Slovaški, Hrvaški in Portugalski.

Foto: ecdc.europa.eu

Evropska politika: zaostrovanje kazni za starše, ki ne cepijo

Medtem ko v Sloveniji ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Aleš Šabeder, spremembe zakona o nalezljivih boleznih napoveduje za konec leta (več v članku Tudi v Sloveniji strožje kazni za starše necepljenih otrok?), v tujih, predvsem zahodnoevropskih državah politika že vodi ofenzivo proti staršem, ki iz nemedicinskih razlogov ne želijo cepiti otrok.

V ospredju so prepovedi vpisa necepljenih otrok v vrtce in šole ter tudi finančne kazni. V Nemčiji so v prvih dveh mesecih letošnjega leta zaznali 170 primerov ošpic, kar je po poročanju tamkajšnjih medijev znaten porast glede na prejšnja leta.

Minister za zdravje Jens Spahn je posledično v začetku maja predstavil osnutek zakona, ki predvideva obvezno cepljenje otrok proti ošpicam (zdaj ni obvezno). Necepljene otroke bi izključili iz vrtca, starši necepljenih osnovnošolskih otrok pa bi morali plačati do 2.500 evrov kazni. Prepovedi vpisa v šolo zakon ne predvideva, saj je osnovna šola po zakonu obvezna, medtem ko obiskovanje vrtca ni.

Nemški minister za zdravje Jens Spahn predlaga obvezno cepljenje proti ošpicam (zdaj je v Nemčiji še prostovoljno) in za evropske razmere relativno stroge sankcije za starše, ki ne cepijo otrok. Foto: Reuters

Italija: Necepljenim otrokom zaprta vrata v vrtce in šole

Medtem ko je predlog nemškega ministra še v obravnavi, je njegova italijanska kolegica Giula Grillo letos začela izvajati predlani sprejet zakon, ki državljane obvezuje k cepljenju proti 12 boleznim, otrokom pa prepoveduje vstop v šole in vrtce, če ne prinesejo dokazila o cepljenju. Omenimo, da so starši med sprejemanjem zakona grozili, da bodo iskali azil v bližnji Avstriji, kjer cepljenje še zdaj ni obvezno.

V Italiji in tudi Franciji, kjer so nedavno prav tako sprejeli zakon, ki prepoveduje vpis v vrtce, se je v prvih mesecih letošnjega leta število primerov ošpic več kot podvojilo (v obeh državah med sto in 170 primerov mesečno).

Sredi aprila so v Severni Makedoniji po 960 primerih ošpic razglasili epidemijo te bolezni, zaradi katere je bilo hospitaliziranih 70 otrok. Sedem jih je bilo sredi aprila v kritičnem stanju, trije dojenčki so umrli. Njihov inštitut za javno zdravje je, da bi zaščitil najmlajše, starost za cepljenje proti ošpicam spustil z 12 na šest mesecev.