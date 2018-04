Na Štajerskem na delu požigalec

Kriminalisti in policisti so včeraj ugotovili, da je bil požar podtaknjen, zato obravnavajo kaznivo dejanje požiga. Ugotovili so, da je materialna škoda nekoliko višja, kot se je predvidevalo sprva, in znaša okoli 25 tisoč evrov. Med ogledom so zraven poginulega konja našli še štiri poginule kokoši in manjšo kozo.

V zvezi s požigom so policisti včeraj zgodaj popoldne odvzeli prostost eni osebi in jo pridržali. Kriminalistična preiskava se intenzivno nadaljuje, je še sporočila policija.