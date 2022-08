Na slovenskih cestah vse več zastojev. Občasno zapirajo predor Karavanke.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na slovenskih cestah so nastale daljše kolone vozil. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga sedem kilometrov, zastoji pa so tudi na gorenjski avtocesti na izvozu Lesce iz smeri Ljubljane, na štajerski avtocesti med Šempetrom in Vranskim proti Ljubljani ter na nekaj cestnih priključkih.