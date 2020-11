Na Siol.net smo imeli oktobra rekorden obisk

Gre za skoraj 60 odstotkov vseh spletnih uporabnikov v Sloveniji. V primerjavi z lanskim letom je oktobrski mesečni obisk strani Siol.net tako zrasel za neverjetnih 34 odstotkov, ogledi strani pa so se povečali celo za več kot 54 odstotkov.

Naši novinarji tudi v času epidemije koronavirusa skrbijo, da nas vse redno obveščajo o vsem aktualnem dogajanju doma in po svetu. Posebno pozornost posvečajo tudi lažnim novicam, s čimer preprečujejo njihovo širjenje in o njihovem pojavljanju seznanjajo bralce.

Poleg vedno aktualnih in ažurnih novic bralcem vedno ponujamo tudi zabavne in interaktivne vsebine. V teh dneh smo končali projekt Maraton po Ljubljani, še vedno poteka projekt Mojster za vse, v pripravi pa so že novi projekti, ki bodo vsak čas zaživeli na Siol.net.

Zunanji digitalni zasloni te dni še bolj vidni

S premikom ure in prehodom na zimski čas so na ulicah do izraza še bolj prišli tudi naši zunanji digitalni zasloni, ki v nasprotju s standardnimi plakatnimi mesti izstopajo v temi ter ostajajo opazni tudi popoldne in zvečer. V Ljubljani, kamor dnevno poleg Ljubljančanov na delo prihaja več kot 130 tisoč delovnih migrantov, imamo na voljo kar 11 digitalnih velikanov.

Ker znotraj trgovskih središč in tudi sicer ostajajo še naprej odprte trgovine z živili, gradbenim in tehničnim materialom, hrano za živali in kmetijskimi potrebščinami, digitalni zasloni v okolici nakupovalnih središč ostajajo opazni.

Hvala vam, da nam zaupate tudi v teh kriznih časih. Vabljeni k branju aktualnih vsebin na Siol.net tudi v prihodnje.

Ekipa Siol.net