Na Ptuju so opoldne zaprli vsa vrata in se prepustili pustnim norčijam #video

Pustovanja, ki se vrstijo že ves teden, se z današnjim dnem končujejo. V najstarejšem slovenskem mestu zabave trajajo že od opoldneva, ko je mesto dobesedno obstalo. Vrata so zaprli vsi uradi in podjetja, med prvimi pa zapahnejo duri v mestni hiši.

Video: Planet TV

Kako uspešne so bile pustne šeme pri preganjanju zime, bomo videli v prihodnjih dneh. Prebivalci Ptuja in obiskovalci od vsepovsod pa so opoldne drli na mestne ulice, kjer bodo rajali še pozno v noč, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Pred ptujsko občinsko stavbo so že od jutra viseli napisi "območje preiskave". Na delu je bila tolpa roparjev, ki naj bi jih zasačila policija. Ugotovili so, da je zelo prikrajšan proračun ptujske občine. Vodja roparske združbe je bil kar ptujski župan Miran Senčar. Očitno dobro ve, kam je treba z denarjem, da mu ne bi stopili na prste.