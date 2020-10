Na protestih na Poljskem več kot 430 tisoč ljudi, podpora tudi v Ljubljani

Na Poljskem se je protestih v podporo ženskim pravicam v sredo zbralo več kot 430 tisoč ljudi. Podporo Poljakinjam in pravici do umetne prekinitve nosečnosti so danes s protestno akcijo pred poljskim veleposlaništvom v Ljubljani izrazili tudi člani Mladinske aktivistične organizacije (MAO).

Na Poljskem se že več kot teden dni vrstijo protesti v podporo pravicam žensk. Na 410 protestnih akcijah v sredo se je po podatkih poljske policije zbralo več kot 430 tisoč ljudi. Skoraj 80 ljudi so začasno pridržali, navaja STA.

Poljskim protestnikom so se pridružili tudi v Ljubljani

Podporo poljskim protestnikom so danes izrazili tudi v Ljubljani. Na Poljskem so ženskam z odvzemom pravice do splava odvzeli tudi pravico do odločanja o lastnem telesu, so opozorili pri MAO. Ob upoštevanju ukrepov za zajezitev pandemije bolezni covid-19 se je pet predstavnikov MAO danes okoli 11. ure zbralo pred veleposlaništvom Poljske, kjer so izobesili vrv in nanjo obesili žičnate obešalnike, ti so namreč postali simbol protesta. Obenem so obesili še transparent z napisom "All eyes on Poland", v prevodu Vse oči so uperjene v Poljsko, piše STA.

Foto: STA

Obešalnike in transparent je odstranila policija

"Pravica do splava bi morala biti ustavna pravica vseh oseb v moderni družbi, brez izjem. Ne gre samo za splav, gre za pravico do nadzora nad svojim telesom, ki pa jo v takih primerih države okrnijo," so povedali v govoru na protestni akciji. Kot je še pojasnil uradni predstavnik MAO Lars Podkrajšek, ni med protestno akcijo nihče prišel iz stavbe veleposlaništva. Po koncu okoli 20-minutne akcije pa je prišla policija, ta je odstranila obešalnike in transparent, navaja STA.

Splav mogoč le v primeru posilstva ali incesta ter ogroženosti življenja matere

Na Poljskem je ustavno sodišče prejšnji teden presodilo, da je sedanja zakonodaja, ki dovoljuje splav v primeru deformacij zarodka, neskladna z ustavo. Splav bo tako mogoč le še v primeru posilstva ali incesta ter ogroženosti življenja matere.

Foto: STA

Več tisoč protestnikov se dnevno zbira na ulicah poljskih mest, kjer protestirajo proti odločitvi sodišča in za pravice žensk. Do odločitve sodišča so kritični tudi v tujini, med drugim je komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović menila, da gre za kršitev človekovih pravic.

Na Poljskem je pravica do umetne prekinitve nosečnosti že zdaj izjemno omejena. Letno v državi izvedejo okoli dva tisoč legalnih splavov, od tega večino prav zaradi deformacij zarodka. A po ocenah skupin za pravice žensk je splavov v resnici 200 tisoč na leto, ti so nezakoniti ali pa jih opravijo v tujini, še piše STA.