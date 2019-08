Na Prevaljah zaključili del 22 milijonov evrov vrednega projekta

Na Prevaljah so danes ob navzočnosti ministra za okolje in prostor Simona Zajca slovesno predstavili zaključeno naložbo v ureditev struge reke Meže. Naložba je del širšega, 22 milijonov evrov vrednega projekta za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji, ki se bo zaključil leta 2022 in ga sofinancira EU.

Naložba v ureditev struge reke Meže na Prevaljah na treh odsekih v dolžini 1.200 metrov od mostu na cesti Prevalje-Ravne do izliva Leškega potoka izboljšuje poplavno varnost na tem območju in tudi širše. "Pomembno pri projektu je, da se porečje ureja celostno," je danes na Prevaljah poudaril minister Simon Zajc, saj je v okviru projekta predvidenih še več faz.

Projekt zmanjševanja protipoplavne ogroženosti v porečju Meže in Mislinje vodi pred štirimi leti ustanovljena Direkcija za vode in, kot je na slovesnosti povedal njen direktor Tomaž Prohinar, današnji dogodek ni pomemben le za Prevalje, ampak tudi za direkcijo. "S tem dokazujemo, da smo se zastavljenega dela lotili dobro in ga tudi uspešno izvajamo," je dejal Prohinar, ki pa se zaveda, da direkcijo v prihodnje čaka še veliko dela na področju urejanja vodotokov.

Z izvedenim urejanjem struge reke Meže na Prevaljah in s tem zagotovljeno varnostjo pred stoletnimi vodami je zadovoljen župan Občine Prevalje Matic Tasič, ki je danes izpostavil, da se s tem ne izboljšuje poplavna varnost le na Prevaljah, temveč tudi na celotnem območju Mežiške doline do Dravograda.

Zajc: Država se bo morala intenzivneje lotiti hudournikov

S tem projektom pa se ne ureja problematika hudournikov, so pa sicer na Prevaljah po lanskih ujmah delno že rešili del hudournikov. Minister Zajc je glede tega dejal, da ima Koroška problem hudournikov predvsem zaradi reliefa. To se je pokazalo tudi ob zadnji ujmi na območju Mute in Vuzenice. Minister je napovedal, da se bo morala država v prihodnje intenzivneje lotiti tudi hudournikov, a ne le na Koroškem, tudi drugje.

Prohinar pa je dejal, da na direkciji hudournikom namenjajo precej pozornosti, kar se je v zadnjem letu po lanskih ujmah pokazalo tudi na Prevaljah. Ob tem je kot problematične izpostavil tudi poseke in urejanje vlak v gozdovih, kar prav tako vpliva na dogajanje v in ob hudournikih. V povezavi s tem je pojasnil, da so na direkciji že pripravili smernice za pripravo gozdno gospodarskih načrtov in da opozarjajo na problematiko. Bo pa treba po njegovih besedah verjetno narediti precej tudi na izobraževanju lastnikov gozdov in poskrbeti, da bodo inšpekcijske službe kaznovale, kjer bo treba.

V okviru 22 milijonov evrov vrednega projekta za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji je na območju prevaljske občine predviden še suhi zadrževalnik na Poljani, ki bo prav tako pomembno prispeval k poplavni varnosti celotne doline, na območju občine Ravne na Koroškem pa v okviru istega projekta že urejajo strugo reke Meže na območju industrije, kar naj bi zaključili prihodnje leto.

Direkcija za vode trenutno vodi še dva večja projekta, sofinancirana z evropskimi sredstvi. To sta 50 milijonov evrov vreden projekt Gradaščica in 36 milijonov evrov vreden projekt v Železnikih. Pripravlja pa še dva večja, to sta ptujska Drava in Vipava, je danes povedala direktorica urada za upravljanje z vodami Suzana Stražar.