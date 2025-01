Na območju Smolnika blizu Ruš so konec decembra v gozdu našli neznano truplo moškega. Ker identitete pokojnega do zdaj še niso ugotovili, mariborski policisti občane prosijo za pomoč. Po do zdaj znanih podatkih smrt osebe ni posledica kaznivega dejanja.

Gre za moškega, starega med 60 in 70 let, svetle polti, vitke postave, s kratko pristriženo sivo brado in sivimi lasmi. Oblečen je bil v pohodna oblačila (črne hlače, temnomodro jakno znamke Mamut s svetlo sivo podlago, pod jakno je imel oblečen črn pulover ter sivo karirasto srajco). Na rokah je imel črne rokavice znamke Kilimanjaro, obut je bil v črno-sive pohodne čevlje znamke Merell, nosil je sivo uro z napisom GB, s seboj pa je imel ključe z modrim obeskom z napisom Petzen in predvajalnik MP3.

Ker z dosedanjim zbiranjem obvestil policija identitete pokojnika ni ugotovila, prosijo vse, ki bi ga prepoznali ali imeli o njem druge podatke, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.