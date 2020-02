Na meji zasegli ukraden porsche cayenne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtomobil so januarja ukradli na Švedskem.

Avtomobil so januarja ukradli na Švedskem. Foto: PU Novo mesto

V noči na nedeljo je na mejni prehod Obrežje, na izstop iz Slovenije, z osebnim avtomobilom porsche cayenne pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Kosova. Policisti so ugotovili, da je bilo vozilo ukradeno na Švedskem.

Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil januarja ukraden na Švedskem.

Vozilo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s PU Novo Mesto.