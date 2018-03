Na Koroškem obglavili 300-let stara kipa #video

Na Koroškem so bili na delu vandali. Na griču Kalvarija nad Radljami je neznanec obglavil 300-letna kipa Marije in svetnika Janeza Evangelista.

Spomenik z začetka 18. stoletja je izvrstno in dragoceno baročno delo takrat slavnega kiparja iz Gradca. Kipa, del Križevega pota, postavljenega stran od ljudi, naj bi bila oskrunjena že januarja, policijo pa so o tem obvestili šele februarja, so poročali na Planet TV. Storilca bo skoraj nemogoče najti, priznavajo na policiji.

Glavi kipa Marije matere božje in Janeza Evangelista na Kalvariji nad Radljami hranijo v bližnjem muzeju.

"Zelo sem presenečena in šokirana. Tudi potem, ko sem šla pogledat razmere na lokaciji, sem videla, da je stanje resno," je dejala Alenka Verdinek, kustodinja v Muzeju Radlje ob Dravi.

Poškodbe odkrila naključna sprehajalca

Kamniti skulpturi sta brez glav odkrila naključna sprehajalca. Policija se je odzvala takoj, a za storilcem so se izgubile številne sledi.

"Čas storitve ni povsem znan, je pa bilo že kar nekaj časa pred tem, ker je sneg pokril okolico in v snegu ni bilo sledov storilca. Tam smo tudi zavarovali nekatere dokaze, našli smo predmet, s katerim so bili kipci poškodovani," je povedal Tomaž Golob, komandir policijske postaje Radlje ob Dravi.

Šlo naj bi za kamnite dele stopnic, ki vodijo do oskrunjene zadnje postaje križevega pota. A delavke v muzeju menijo, da je storilec uporabil oster kovinski predmet. Kipi so nedotaknjeni tu stali vse od leta 1724.

Upajo, da jih bodo nekoč obnovili

Kakšna je škoda, Verdinekova še ne more oceniti. Najprej bodo morali strokovnjaki in cenilci vse natančno pregledati, je dejala.

Upajo, da bodo lahko ta pomemben del kulturne dediščine z ustreznimi konservatorskimi in restavratorskimi deli nekoč obnovili. Policija medtem neznance išče še naprej. Po zakonu je za poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, zagrožena kazen do pet let zapora.