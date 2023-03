Na Kopah otroka ukleščil tekoči trak

Na smučišču Kope je ob 14.15 mladoletno osebo pri padcu ukleščil tekoči trak in jo huje telesno poškodoval, so v popoldanskem poročilu sporočili s Centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Prvo pomoč so osebi zagotovili reševalci na smučišču.

Gasilci PGD Radlje ob Dravi so poskrbeli za pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila NMP in zavarovali kraj pristanka helikopterja na poligonu Radlje ob Dravi.

Helikopter je poškodovano osebo prepeljal v UKC Maribor, so še zapisali v poročilu.