Na Hrvaško še danes slovenska nujna pomoč

Slovenija bo še danes na Hrvaško poslala nujno pomoč, za katero je ta zaprosila prek evropskega mehanizma civilne zaščite. Gre za deset opremljenih šotorov za bivanje do 80 oseb s 60 posteljami in 60 spalnimi vrečami ter 20 ogrevalnimi napravami. Ob odpremi pomoči bo navzoč tudi obrambni minister Matej Tonin, so sporočili z ministrstva.

Odločitev o pomoči v obliki sredstev za začasno namestitev prebivalcev je danes sprejela vlada. Kor so še zapisali na ministrstvu, bo tovornjak z opremo odpeljal pozno popoldne iz skladišča civilne zaščite v Rojah.

Odzvali so se že predsednik vlade, predsednik republike, EU ...

Premier Janez Janša je po današnjem močnem potresu na območju Zagreba že zjutraj govoril s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem in Hrvaški ponudil pomoč. Zunanji minister Anže Logar je po telefonu govoril s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom in mu prav tako ponudil pomoč Slovenije, poroča STA.

V dvojno težkih razmerah #potresZg #zemljotres izražamo pripravljenost za pomoč in našo solidarnost sosedom #Hrvatska @VladaRH in še posebej prebivalcem mesta #Zagreb. 🇸🇮🇭🇷 — Janez Janša (@JJansaSDS) March 22, 2020

Sočutje in solidarnost s Hrvaško je v daljšem telefonskem pogovoru s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem izrazil tudi predsednik republike Borut Pahor. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je tvitnil, da z zaskrbljenostjo spremlja vesti iz sosednje Hrvaške, kjer ima mnogo prijateljev.

Pomoč Hrvaški je ponudil tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, ki je na Twitterju zapisal, da pozorno spremljajo, kaj se dogaja Hrvaškem, in da so v stiku z oblastmi. "Pripravljeni smo pomagati," je zagotovil komisar iz Slovenije.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v daljšem telefonskem pogovoru hrvaškemu predsedniku Zoranu Milanoviću izrazil sočutje ob potresu, ki je prizadel območje Zagreba in izrekel solidarnost Slovenije. — Borut Pahor (@BorutPahor) March 22, 2020

"EU je z vami, ostanite trdni"

Solidarnost s Hrvaško sta izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. "EU je z vami, ostanite trdni," je tvitnila Von der Leynova po pogovoru s Plenkovićem. Michel pa mu je zagotovil, da "EU stoji skupaj z našimi prijatelji in je pripravljena pomagati".

Jutros sam telefonski razgovarala sa PM @AndrejPlenkovic koji me informirao o jakom potresu u #Zagrebu. Teška situacija za Hrvatsku: potres i #koronavirus. Naše misli su sa 🇭🇷. Budite jaki! EU je s vama! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 22, 2020

Zagrebška policija je sporočila, da je v potresu huje poškodovano dekle, ki je bilo rojeno leta 2004. Še 14 oseb je lažje ranjenih. Kot so dodali, so do 11. ure imeli informacije o 66 poškodovanih objektih in 23 avtomobilih.

Janša je sicer v svojem tvitu zatrdil tudi, da po prvih poročilih v Sloveniji ni resnejših posledic potresa. Tudi v krški nuklearki je vse normalno, je zagotovil, kot še poroča STA.

