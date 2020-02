V Slovenijo naj bi pretihotapili več kot sto ljudi

Hrvaško tožilstvo je danes sprožilo preiskavo proti četverici hrvaških državljanov in državljanki Severne Makedonije zaradi suma, da so v 13 primerih pretihotapili v Slovenijo najmanj 106 oseb, je danes potrdila zagrebška policija. Skupina je s tihotapljenjem ljudi, po podatkih policije, zaslužila najmanj 66.500 evrov, piše STA.

Tožilstvo sumi, da je četverica moških, starih med 25 in 51 let, od oktobra lani do konca leta 2019 pretihotapila več kot 100 ljudi iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo in naprej proti Italiji, piše STA.

Ob tem so angažirali še neznane storilce, ki so ljudi peljali od hrvaške meje z BiH na območje Zagreba. Potem sta dva člana skupine peljala ljudi do hrvaško-slovenske meje in ob tem zahtevala 500 ali 1000 evrov na osebo, na spletni strani pojasnjuje zagrebška policijska uprava.

Angažirali več vodnikov

Za tihotapljenje ljudi v Slovenijo so angažirali več vodnikov, ki so na hrvaški strani meje prevzeli ljudi in jih po pešpoteh vodili mimo mejnih prehodov do dogovorjene lokacije v Sloveniji. Tam je ljudi prevzela še neznana oseba, ki je nadaljevala prevoz v druge države članice EU, najpogosteje v Italijo, piše STA.

Državljanko Severne Makedonije sumijo, da je v dogovoru s člani skupine v enem zagrebških hostlov namestila 12 oseb, ki so jih potem prepeljali do hrvaško-slovenske meje pri Obrežju.

Policija nadaljuje kriminalistično preiskavo, da bi razkrili tudi ostale člane kriminalnega združenja tihotapcev, še piše STA.